الوادي الجديد في أسبوع.. تنفيذ 1076 مشروعا للشباب.. وإعادة إحياء محطات السكة الحديد بـ 4 مليارات جنيه.. والبدء في أعمال الظهير الزراعي

إعادة إحياء مشروع السكة الحديد بتكلفة 4 مليارات جنيه بالوادي الجديد

تعليم الوادي الجديد تناقش استعدادات العام الدراسي

بدء تنفيذ مشروع الظهير الزراعي بالوادي الجديد



شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار الأسبوع المنقضي، منها الإعلان عن الانتهاء من تنفيذ 1076 مشروعا متنوعا فى جميع قطاعات التنمية لصالح شباب الخريجين على مستوى مراكز وقرى المحافظة، بتكلفة إجمالية بلغت 22 مليونا و645 ألف جنيه، والتى استفاد منها 1959 شابا وفتاة من أبناء المحافظة كفرص عمل مباشرة من خلال تلك المشروعات.



وتضمنت المشروعات عددا كبيرا من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والتى تم تنفيذها وفقا لدراسات جدوى معتمدة على مستوى المراكز، حيث يستمر البرنامج فى تقديم الخدمات والدعم للشباب من أهالى المحافظة وفقا للشروط التى سبق ال‘إعلان عنها لمنح الدعم للمشروع الذى يتقدم به كل شاب أو فتاة من أبناء المحافظة.



وكان من ضمن الفعاليات أيضًا اعادة احياء مشروع السكة الحديد حيث قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن الدولة متمثلة في وزارة النقل وضعت خطة لإعادة إحياء مشروع السكة الحديد بتكلفة تبلغ 4 مليارات جنيه والذي سيربط مدينة الخارجة بمحافظتي الأقصر والغردقة.



وأكد الزملوط في بيان، أن وزارة النقل تعمل حاليا على وضع الدراسات والسبل لضمان نجاح المشروع، والذي سيساهم في إحياء وتنمية الواحات عن طريق ربطها بمحافظات وادي النيل.



وأشار إلى أن المشروع سينفذ على عدة مراحل لخدمة الاستثمارات فى المنطقة، خاصة أنه أحد المشروعات القومية الكبرى التى تولى الحكومة اهتماما بالغا بها ضمن خدمات البنية التحتية لجذب رؤوس الأموال وخدمة المستثمرين.



ومن ناحية أخري ناقش الدكتور ابراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد،، مع عدد من قيادات التعليم بالمديرية بعض الموضوعات الخاصة باستعدادات العام الدراسي المقبل 2018 / 2019.



وأكد التداوى، لقيادات التعليم بالمديرية أن اللقاء يهدف إلى إرساء بعض الدعائم والخطوط العريضة للعمل خلال العام الدراسي الجديد من خلال مناقشة السلبيات والإيجابيات التي شهدها خلال العام الدراسي الماضي.



وتم عقد اللقاء بمقر ديوان عام المديرية وشارك فيه مدراء إدارات التخطيط والإحصاء وتنسيق المتابعة والمخازن والمشتريات والمتابعة والتوجيه المالي والإداري ورياض الأطفال وكوادر القرائية.



تضمن اللقاء مناقشة تسكين معلمي الصفوف الأولى لبدء تدريبهم على المنظومة التعليمية الجديدة والانتهاء من حصر الأثاث المدرسي ومقارنتها بدفاتر العهد وكذلك حصر مدارس المحافظة التي تعمل بعدادات الكهرباء مسبقة الدفع تمهيدا لإيجاد حلول لانقطاعها بسبب عدم قدرة المدارس على سداد قيمة الكارت طوال أيام الدراسة.



كما أبرم اللواء محمد الزملوط، مذكرة تفاهم بين محافظة الوادي الجديد ومنظمة التعاون الدولي بين الجنوب والجنوب(CLSS ) وهي منظمة إيطالية غير هادفة للربح.



يأتي ذلك بهدف إقامة مشروعات علي أرض المحافظة تهدف إلي نشر الوعي والتعليم وبناء القدرات وحماية البيئة وتطوير السياحة البيئية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة والطفل.



وأكد المحافظ أن الأهداف مشتركة بين المحافظة والمنظمة وهي تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز معايير الحياه ودعم المناطق المحرومة والتي تحتاج إلي دعم.



ورحب بعزم المنظمة افتتاح مكتب للبدء في إقامة المشاريع والأنشطة الجديدة ، مؤكدا أن المحافظة وأجهزتها التنفيذية لا تألو جهدًا في التعاون الكامل لإنجاح مشاريعها علي أرض المحافظة .



وفي نهاية فعاليات الاسبوع صرح محمد منصور رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية البرابخ التابعة لمركز بلاط بالوادي الجديد، بأنه تم توقيع بروتوكول مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط لتنفيذ مشروع الظهير الزراعي للشباب بقرى أولاد عبدالله وتوابعها.



من جانبها، نوهت مها عبد العزيز منسق المشروع والمتحدث الرسمي للجمعية، إلى أن الجمعية بدأت بالفعل في تنفيذ المشروع، حيث تم إعداد كافة الكروكيات والإحداثيات الخاصة بالموقع، مشيرةً إلى أن تكلفة المشروع حوالي 6 ملايين جنيه.



وأكدت أن هناك تعاونا مستمرا بين الوحدة المحلية لقرى أولاد عبدالله والمهندس عادل عباس رئيس مركز ومدينة بلاط للانتهاء من تفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى للشباب زراعة الموسم الشتوي القادم.



ولفتت مها إلى أن هذا المشروع يأتي استجابة لمبادرة اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم لتوفير فرص عمل للشباب، ونظرا لما تشهده المحافظة من طفرة في المجال الزراعي ورغبة من مركز بلاط في توفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة.