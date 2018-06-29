خطيب المسجد النبوي: أحوال العباد تتبدل حسب تغير ما في نفوسهم

قال الشيخ الدكتور عبد المحسن بن محمد القاسم، إمام وخطيب المسجد النبوي، إن تغير أحوال العباد صلاحًا وفسادًا، ورخاء وشدة، وأمنًا وخوفًا، حسب تغيير ما في نفوسهم.



وأوضح «القاسم» في خطبة الجمعة اليوم بالمسجد النبوي الشريف، أن من أصلح سريرته أصلح الله له علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس ، ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه، والمؤمن وجل يجمع بين إحسان وخوف فيسعى لإصلاح نفسه و تزكيتها، ولا يتمدح بذلك.



ودعا في ختام خطبته بأن يحفظ الله تعالى ولاة أمر هذه البلاد وأن يديم الأمن والإيمان وأن يصلح اللهم أحوال المسلمين جميعًا في كل مكان وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما يحب ويرضى ، وأن وينصرهما بنصره، وأن يحفظ بلاد المسلمين وولاة أمور المسلمين، ويحفظهم في أهليهم وأموالهم وذرياتهم وأن يفرج كربهم ويرفع ضرهم ويتولى أمرهم ويعجل فرجهم ويجمع كلمتهم يا رب العالمين .



