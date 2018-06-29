ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

حقائق صادمة عن الطرق المثلى لفقدان الوزن.. تعرفي عليها

الجمعة 29/يونيو/2018 - 09:11 م
صدى البلد
علا أحمد
يعلم الكثير منا أفضل القواعد التى يمكن الإعتماد عليها بصورة مستمرة للقضاء على مشكلة الوزن الزائد، الذي يسبب لنا الكثير من المكشلات الصحية، وهو ما يؤثر بصورة كبيرة علينا، ويجعلنا لا نتمكن من فقدان الوزن بصورة أسهل وأسرع، وقد يصل الأمر بنا إلى اكتساب مزيد من الوزن بدلا من القضاء عليه.

فكما جاء في موقع "1mhealthtips"، فهناك مجموعة مميزة من الأمور التى ستاعد فى القضاء على مشكلة الوزن الزائد وتساهم بصورة كبيرة وملحوظة في القضاء عليه، وتأتى على رأس تلك الأمور الآتي:

- الوجبات الصغيرة:

لا تتناول الوجبات الصغيرة طوال اليوم كما يشاع بين خبراء التغية، كون الأبحاث الحديثة أظهرت أن هذه الاستراتيجية لا تسبب خسارة الوزن كما يعتقد البعض.

- لا تركز فقط على الكربوهيدرات:

يمكن أن يؤدي قطع الكربوهيدرات إلى فقدان الوزن ، ولكن فقط إذا كان سيؤدي إلى عجز كلي في السعرات الحرارية ، وفقًا لجورجي فير ، R.D. "إذا قام المرء بقطع جميع الكربوهيدرات فقد لا يفقد الوزن، بل يكتسبه.

- مضغ الطعام:

تناول الطعام بصورة سريعة يتسبب في اكتساب مزيد من الوزن ولكن مضغ الطعام بصورة جيدة يساعد فى حرق الطعام بصورة كبيرة والقضاء على مشكلة تراكم الدهون فى المعدة.

- الأطعمة الصحية:

توضح الأبحاث الحديثة أن الأطعمة التي توصف بأنها "صحية" ، مثل "الكوكيز الصحية" ، يمكن أن تساهم في وباء السمنة، هذا لأن الأفراد أكثر عرضة للإفراط في تناولها.

- النظام الغذائي"

"لا تحاول تغيير كل شيء عن نظامك الغذائي في وقت واحد، فيجب أن تبدأ بتحسين مقدار ما تستهلكه ولكن ، لا تحاول أن تغيرا في وقت واحد.

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة حول استقالة حازم إمام بعد صفر المونديال

رصد سمكة الشمس مولا مولا النادرة شرق مرسى علم

تاباريز يوضح خطته لمواجهة كريستيانو

سامباولي يكشف طريقة حصار فرنسا خلال لقاء دور الـ 16

المصريون بأمريكا يحتفلون بذكرى 30 يونيو في أكبر ميادين نيويورك

محمد صلاح يقضى إجازة مع أسرته بهذا المكان بعد صفر المونديال

بند المرتبات يشهد أكبر زيادة منذ 5 سنوات

إعلامي سعودي يهدي محمد الشناوي 10 نخلات عجوة.. لهذا السبب

شاهد .. تدريب عسكري ألماني يتحول إلى كارثة

قتلوا آباهم ليرثوه.. بشاعة أم تخلصت من زوجها بمساعدة بناتها.. صور

بيراميدز يطلب رسميا ضم سعد سمير.. مستند

توفيق عكاشة يعقد قرانه على حياة الدرديري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. المغرب يهزم أنجولا في تصفيات مونديال السلة

إطلالة صادمة وسيئة لـ لطيفة.. صور

فى ذكرى٣٠ يونيو..السياح شاركوا أهالي الغردقة فى مسيرات عزل مرسي

إطلالة أنيقة لـ ميجان ماركل باللون الباستيل.. صور

الرئيس السيسى يؤدى صلاة الجمعة بمقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية

فيديو

مصطفى بكري: هناك محاولات لاغتيال الشخصية المصرية
محافظ السويس يبرز ما تم انجازه في مجال تطوير التعليم.. فيديو
عصفور: وزارة الثقافة كانت مركز انطلاق ثورة يونيو.. فيديو
محافظ السويس: أنشأنا 139 كيلو طرق بـ مليار و130 مليون جنيه
عصفور: المثقف هو الفاعل الأساسي في ثورة 30 يونيو .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟