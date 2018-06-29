حقائق صادمة عن الطرق المثلى لفقدان الوزن.. تعرفي عليها

- الوجبات الصغيرة:





- لا تركز فقط على الكربوهيدرات:





- مضغ الطعام:





- الأطعمة الصحية:





- النظام الغذائي"





يعلم الكثير منا أفضل القواعد التى يمكن الإعتماد عليها بصورة مستمرة للقضاء على مشكلة الوزن الزائد، الذي يسبب لنا الكثير من المكشلات الصحية، وهو ما يؤثر بصورة كبيرة علينا، ويجعلنا لا نتمكن من فقدان الوزن بصورة أسهل وأسرع، وقد يصل الأمر بنا إلى اكتساب مزيد من الوزن بدلا من القضاء عليه.فكما جاء في موقع "1mhealthtips"، فهناك مجموعة مميزة من الأمور التى ستاعد فى القضاء على مشكلة الوزن الزائد وتساهم بصورة كبيرة وملحوظة في القضاء عليه، وتأتى على رأس تلك الأمور الآتي:لا تتناول الوجبات الصغيرة طوال اليوم كما يشاع بين خبراء التغية، كون الأبحاث الحديثة أظهرت أن هذه الاستراتيجية لا تسبب خسارة الوزن كما يعتقد البعض.يمكن أن يؤدي قطع الكربوهيدرات إلى فقدان الوزن ، ولكن فقط إذا كان سيؤدي إلى عجز كلي في السعرات الحرارية ، وفقًا لجورجي فير ، R.D. "إذا قام المرء بقطع جميع الكربوهيدرات فقد لا يفقد الوزن، بل يكتسبه.تناول الطعام بصورة سريعة يتسبب في اكتساب مزيد من الوزن ولكن مضغ الطعام بصورة جيدة يساعد فى حرق الطعام بصورة كبيرة والقضاء على مشكلة تراكم الدهون فى المعدة.توضح الأبحاث الحديثة أن الأطعمة التي توصف بأنها "صحية" ، مثل "الكوكيز الصحية" ، يمكن أن تساهم في وباء السمنة، هذا لأن الأفراد أكثر عرضة للإفراط في تناولها."لا تحاول تغيير كل شيء عن نظامك الغذائي في وقت واحد، فيجب أن تبدأ بتحسين مقدار ما تستهلكه ولكن ، لا تحاول أن تغيرا في وقت واحد.