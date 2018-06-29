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صباح البلد في حي الأسمرات لمتابعة احتفالات ثورة يونيو..غدا

الجمعة 29/يونيو/2018 - 06:16 م
صباح البلد يقدم تغطية
صباح البلد يقدم تغطية خاصة من حى الأسمرات غدا
يقدم برنامج صباح البلد الذى يذاع على قناة صدى البلد غدا السبت تغطية خاصة بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، تقدمها الإعلامية داليا أيمن من حى الأسمرات أحد الثمار اللى جناها المصريين بعد ثورتهم فى إطار الحرب الشرسة التى تخوضها دولة 30 يونيو على الفقر والعشوائيات وساهم فى تغيير حياة مواطنين مصريين للأفضل.

برنامج صباح البلد يترأس تحريره الكاتب الصحفى احمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المنوعة وحالة المرور فى شوارع وميادين مصر وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالاضافة الى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض اهم الاخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية. كما يقدم البرنامج أيضا فقرة طبية يومية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى.

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