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أخبار العالم

نصر الله: نحن أمام انتصار كبير جدا في جنوب سوريا

الجمعة 29/يونيو/2018 - 06:10 م
صدى البلد
رويترز
قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية الحليف الوثيق للحكومة السورية اليوم الجمعة "نحن أمام تحول كبير وانتصار كبير جدا في جنوب سوريا" حيث يحقق الجيش مكاسب سريعة ضد المسلحين.

ونفى نصر الله ما جاء في بيان للتحالف بقيادة السعودية عن مقتل ثمانية عناصر من حزب الله في معارك اليمن.

وقال نصر الله في خطاب تلفزيوني "نعم في يوم من الأيام أنا قلت إننا لم نرسل مقاتلين إلى اليمن لأن الأخوة في اليمن لا يحتاجون إلى مقاتلين .. هل هناك شيء آخر؟ نحن لا ننفي ولا نثبت نتيجة مجموعة من المصالح".

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