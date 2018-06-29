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أخبار البلد

شاهد.. محمد هنيدي يصدم جمهوره بصورة قديمة له

الجمعة 29/يونيو/2018 - 06:04 م
صدى البلد
القسم الميداني
نشر الفنان محمد هنيدى صورة قديمة له عبر حسابه الجديد "عالم هنيدى " على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" .

وظهر هنيدى بأحد شواطئ القاهرة بعمر صغير وعلق عليها بأبيات شعرية غزلية، وتوالت التعليقات على الصورة مدحا فى خفة دمه وضحكته التى لم تفارقه منذ الصغر.

وعلق هنيدى بهذه الأبيات:

"‏أنا الوسيم وزاد من إشراقي * ذاك العبير الحلو في أشواقي
أنا الوسيم محبتي تزهو بمن * يحلو محبا في الهوى الدفاق"

يذكر أن محمد هنيدي عاد إلى المنافسة الدرامية من خلال مسلسله الرمضاني "أرض النفاق" ، ورغم عرضه خارج الشاشات الفضائية المصرية، منحه الجمهور لقب الأفضل في الدراما الكوميدية لهذا الموسم.

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