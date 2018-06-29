شاهد.. محمد هنيدي يصدم جمهوره بصورة قديمة له

نشر الفنان محمد هنيدى صورة قديمة له عبر حسابه الجديد "عالم هنيدى " على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" .



وظهر هنيدى بأحد شواطئ القاهرة بعمر صغير وعلق عليها بأبيات شعرية غزلية، وتوالت التعليقات على الصورة مدحا فى خفة دمه وضحكته التى لم تفارقه منذ الصغر.



وعلق هنيدى بهذه الأبيات:



"‏أنا الوسيم وزاد من إشراقي * ذاك العبير الحلو في أشواقي

أنا الوسيم محبتي تزهو بمن * يحلو محبا في الهوى الدفاق"



يذكر أن محمد هنيدي عاد إلى المنافسة الدرامية من خلال مسلسله الرمضاني "أرض النفاق" ، ورغم عرضه خارج الشاشات الفضائية المصرية، منحه الجمهور لقب الأفضل في الدراما الكوميدية لهذا الموسم.