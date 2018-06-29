رئيس الجالية المصرية باليونان في حوار لـ صدى البلد: 30 يونيو حمت مصر من الانقسام.. وشعرنا بالفارق بعد القضاء على الاخوان.. ومن يهاجمون الإصلاح يريدون مصر فى مستنقع مظلم

ثورة 30 يونيو بعد 5 أعوام على مرورها كيف ترونها؟





الذى يراه المصريون فى الخارج بعد أربع سنوات من 30 يونيو هو عودة الإستقرار وهيبة الدولة والمضي قدما فى برنامج الإصلاح الإقتصادى وعودة مصر لدورها العربى والإقليمى.

هل شعر المغتربون بفارق بعد مرور 5 أعوام على ثورة 30 يونيو؟





كيق ينظر اليونانيون لمصر بعد 5 أعوام من 30 يونيو؟





عمليات الاصلاح الاقتصادي كيف يراها ابناء الخارج؟







هناك بعض الدعوات التي تهاجم الاصلاح الاقتصادي كيف ترونها؟





ما ابرز مطالب المغتربين من القيادة السياسية؟





كيف ترون دور وزارة الهجرة في ربط المصريين بواطنهم ؟





ابرز المشاكل التي يعاني منها المغتربون وتحتاج حلا عاجلا؟





كيف ترون اداء حكومة المهندس شريف رئيس الوزاء السابق خلال فترة رئاسة الوزراء؟





كيف ترون تاثير عمليات الاصلاح الاقتصادي الحالية علي الاجيال القادمة؟





قال محمد رشاد رئيس الجالية المصرية باليونان، إن ثورة 30 يونيو التي مر عليها 5 سنوات اعادت الإستقرار وهيبة الدولة والمضي قدما فى برنامج الإصلاح الإقتصادى وعودة مصر لدورها العربى والإقليمى.وأضاف رشاد، في حوار لـ"صدى البلد" أن مايراه المصريون بالخارج بعد مرور الاعوام الخمسة الذى يراه المصريون فى الخارج بعد أربع سنوات من 30 يونيو هو عودة الإستقرار وهيبة الدولة والمضي قدما فى برنامج الإصلاح الإقتصادى وعودة مصر لدورها العربى والإقليمى.وإلى نص الحوار..هناك فارق مباشر شعر به جميع المصريين المغتربين فى الخارج وهو أنه أصبح يشعر بالأمان عند عودته لمصر فى أى وقت ليلا أو نهارا ويصل إلى بيته مطمئنًا ، فقد كان كثير من المصريين قبل 30 يونيو يخشون الوصول إلى مطار القاهرة ليلًا حتى لا يتعرضون للسطو المسلح أو حتى القتل وهم فى الطريق إلى قراهم ومدنهم وحتى فى النهار كان عليه أن ينتظر بعض الأقارب ليرافقوه، أما الفارق غير المباشر هو أن هناك توجه ما من قبل الدولة للإهتمام بالمصريين فى الخارج.ترى الشعوب الأوروبية بصفة عامة واليونانين بصفة خاصة أن هناك عودة للإستقرار فى مصر بعد 30 يونيو وأن مصر تتبنى برنامج فاعل للإصلاح الإقتصادى وأن هناك عودة لدور مصر العربى والإقليمى ، والذى يؤكد ذلك هو زيادة التعافى السياحى وزيادة حركة الإستثمار الأجنبى فى مصرالتوجه العام للمصريين فى الخارج هو أن برنامج الإصلاح الإقتصادى هو أمر ضرورى للإقتصاد المصرى ، فلم يعد مقبولًا الإستمرار فى الحالة التى كانت علي إقتصاد فى الماضى تحسبًا لأزمات سياسية أو خوفًا من رد فعل سلبى للشارع ، إن كثيرا من الدول إتخذت برامج الإصلاح الإقتصادى وسيلة لتعافى إقتصادها وفرضت إجراءات تقشفية صارمة عانى منها المواطن كثيرا كما هو الحال فى اليونان ولكن المواطن ظل صابرًا من أجل إقتصاد بلده فلماذا لا نصبر نحن المصريين ؟خاصة بعدما رأينا تحسن فى أداء الإقتصاد المصرى ورفع المؤسسات الدولية تصنيف مصر الإئتمانى.علينا أن نعى جميعًا أن من يهاجم برنامج الإصلاح الإقتصادى فى مصر هو من يرغب فى أن تبقى مصر فى مستنقع التردى الإقتصادى هو لايريد أن يكون لمصر إقتصاد قوى يحقق لها إرادة وقرار سياسى قوى، على هؤلاء الذين يهاجمون برنامج الإصلاح الإقتصادى أن يضعوا مصلحة الوطن فوق الطموحات والمصالح الشخصية ، فالأشخاص زائلون والوطن باق.بالنسبة لمطالب المصريين فى الخارج من القيادة السياسية هو النظر للمصريين فى الخارج من منظور أعم وأشمل يأخذ جميع الأبعاد الإنسانية والإجتماعية والسياسية وليس منظورًا من خلال الأوعية الإدخارية والتحويلات المصرفية فالمصريين فى الخارج هم ركيزة إستراتيجية لمصر والمتابع جيدا للتطورات فى الجاليات العربية والأجنبية وتحديدًا فى الدول الأوروبية والولايات المتحد وكندا يرى أن من هذه الجاليات من كان عاملا فاعلا فى تحقيق مصالح إستراتيجية لبلاده ومنها من إستخدم لتفكيك وتقسيم بلاده.المصرى بطبيعته مرتبط بوطنه مصر ومع ذلك فأى دور تقوم به وزارة الهجرة فى هذا المجال فهو محمود ، ولكن الأهم من هذا الدور أن يكون هناك إسترتيجية شاملة للوزارة تتعامل مع حركة الهجرة من جميع النواحى وبشرط أن يشارك المصريين فى الخارج فى وضع هده الإستراتيجية لأنهم هم الذين يعيشون الواقع على أرض الواقع وهم أدرى به، وأعتقد أن مثل هذه الإستراتيجية أقوى عمليًا من تضيع الوقت فى سن تشريعات لتنظيم الجاليات بالخارج والذى لن يطبق عمليًا على أرض الواقع.أبرز المشاكل التى يعانى منها المصريون فى أوروبا ككل هى المشاكل المتولدة عن الهجرة الغير شرعية وهذا يحتاج لجهد كبير لحلها نظرًا لتداخل أطراف كثيرة.أعتقد أن حكومة المهندس شريف إسماعيل جاءت فى وقت صعب للغاية وإتخذت قرارات صعبة للغاية ومنها على سبيل المثال تحرير سعر الصرف وإجراءات التقشف المتعلقة ببرنامج الإصلاح الإقتصادى والتى لم يكن فى وسع أى حكومة قبلها فعل ذلك ،ونحن نتطلع أن تكمل الحكومة الجديدة مابدأته الحكومة السابقة وتطوره لأن الدولة الحديثة تعمل بإستراتيجيات وليس بأشخاص.إن إتمام برنامج الإصلاح الإقتصادى فى مصر سينعش الإقتصاد المصرى وسيحسن أدائه وسيجذب كثيرا من المستثمرين مما سيكون له إنعكاسته الإيجابية مثل زيادة النتاج المحلى الإجمالى وخفض العجز فى الميزانية وخفض معدل التضخم والبطالة وزيادة دخل الفرد ، وان شاء الله ستنعم الأجيال القادمة بسعة العيش أكثر بكثير مما تعانيه الأجيال الحالية.