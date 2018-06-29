السعودية وكينيا ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو ..صور
الجمعة 29/يونيو/2018 - 06:07 م
أعلنت الصفحة الرسمية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو "عن إدراج واحة الأحساء بالمملكة العربية السعودية ، منظر ثقافي الآخذ بالتغير في قائمة التراث العالمي لليونسكو.
كما ضمت مدن جديدة أخرى من جميع أنحاء العالم أبرزها مدينة قلهات التاريخية في عُمان وموقع تيمليش أوينغا الأثري ومنتزهات بحيرة تركانا الوطنية بكينيا الى قائمة التراث العالمي لليونسكو.
يذكر ان محافظة القاهرة قد فاز بالانضمام إلى شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية فى مجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية.