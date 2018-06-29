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أخبار البلد

السعودية وكينيا ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو ..صور

الجمعة 29/يونيو/2018 - 06:07 م
صدى البلد
القسم الميداني
أعلنت الصفحة الرسمية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو "عن إدراج واحة الأحساء بالمملكة العربية السعودية ، منظر ثقافي الآخذ بالتغير في قائمة ‎التراث العالمي لليونسكو.

كما ضمت مدن جديدة أخرى من جميع أنحاء العالم أبرزها مدينة ‎قلهات التاريخية في عُمان وموقع تيمليش أوينغا الأثري ومنتزهات بحيرة تركانا الوطنية بكينيا الى قائمة ‎التراث العالمي لليونسكو.

يذكر ان محافظة القاهرة قد فاز بالانضمام إلى شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية فى مجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية.

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