السعودية وكينيا ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو ..صور

أعلنت الصفحة الرسمية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو "عن إدراج واحة الأحساء بالمملكة العربية السعودية ، منظر ثقافي الآخذ بالتغير في قائمة ‎التراث العالمي لليونسكو.



كما ضمت مدن جديدة أخرى من جميع أنحاء العالم أبرزها مدينة ‎قلهات التاريخية في عُمان وموقع تيمليش أوينغا الأثري ومنتزهات بحيرة تركانا الوطنية بكينيا الى قائمة ‎التراث العالمي لليونسكو.



يذكر ان محافظة القاهرة قد فاز بالانضمام إلى شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية فى مجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية.

