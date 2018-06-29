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أخبار العالم

موسكو تلمح بوجود تحالف روسي أوروبي في الحرب التجارية ضد ترامب

الجمعة 29/يونيو/2018 - 06:11 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عثمان
رجح سفير روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيزهوف، اليوم الجمعة، إمكانية قيام ممثلي روسيا والاتحاد الأوروبي بمشاورات حول الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة في مجال التجارة.

وأضاف تشيزهوف في لقاء مع وكالة "نوفوستي" الروسية: "من الواضح أن الاتحاد الأوروبي يعمل على اتخاذ بعض التدابير المضادة التدريجية. إضافة إلى فرض تعريفات مضادة. إنهم ينوون اتخاذ خطوات في منظمة التجارة العالمية. وفي هذا المسار يوجد تقابل مصالح. من الواضح أنه خلال الأسابيع القليلة القادمة سنجري مشاورات مع الاتحاد الأوروبي وسنرى ما يمكن فعله معًا.

وردا على سؤال حول إمكانية إجراء تلك المشاورات بين الطرفين في عاصمة الاتحاد الأوروبي، بروكسل، قال تشيزهوف: "ليس ضروريًا. قد لا يكون ذلك هنا بل في منظمة التجارة العالمية في جينيف. وبطبيعة الحال ستشارك في ذلك وزارة التنمية الاقتصادية وربما وزارة الصناعة والتجارة".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هدد عبر حسابه على موقع "تويتر" بفرض رسوم جمركية بنسبة 20% على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي.

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