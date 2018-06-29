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كأس العالم

غدًا.. انطلاق اختبارات الناشئين بالأهلي للموسم الجديد

الجمعة 29/يونيو/2018 - 06:06 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
تنطلق اختبارات قطاع الناشئين بالنادي الأهلي غدًا السبت، وتستمر على مدار الأيام القادمة، حيث تم الترتيب لإقامتها في فرع النادي بمدينة نصر.

وكشف فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين عن تخصيص أيام السبت والأحد، والاثنين الموافقة 30 من يونيو الجاري و1 ،2 من يوليو المقبل للمراحل السنية:- 2009-2008-2007-2006 .

وأضاف أن الاختبارات ستتواصل أيام الثلاثاء، والأربعاء، والخميس الموافقة 3 و4 و5 من الشهر المقبل للمراحل السنية 2005-2004-2003-2002 وأيام السبت، والأحد، والاثنين 7و8 و 9 من يوليو المقبل للمراحل السنية2001-2000-1999.

وانتهت أمس الخميس عملية طرح استمارات الاختبارات في مقر النادي بالجزيرة وفرعيه بمدينة نصر والشيخ زايد، حيث شهدت الأيام الماضية إقبالا كبيرا على كافة منافذ البيع.

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