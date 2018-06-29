أحدث إطلالات نجوي كرم على انستجرام ..صور

نشرت شمس الأغنية العربية نجوى كرم صورا لها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور "انستجرام" من حفلتها الأخيرة بباريس وسط حضور كبير من جماهيرها.



أحيت "نجوى"، حفلا غنائيا ساهرا لها في قصر المؤتمرات بالعاصمة الفرنسية باريس، وتألقت بفستان أسود بالحفل مناسب للحفل وتسريحة شعر بسيطة تبرز جماله.



كما تم تكريمها هامش فعاليات الحفل، وحصلت على جائزة قصر المؤتمرات، ودرعًا تقديريًا عن مسيرتها ومشوارها الفني، الذي أهدته لجمهور الذي ساندها كثيرًا.



وقدمت "نجوى"، خلال الحفل باقة من أروع أغانيها التي تلقى تفاعلا كبيرا من كل محبيها مثل "بوسة قبل النوم، لو بس تعرف، ما في نوم" وغيره.