شاهد.. إقبال كثيف بانتخابات نادي قضايا الدولة ببني سويف

شهدت انتخابات نادى مستشارى قضايا الدولة ببني سويف، اليوم الجمعة، إقبالا شديد من أعضاء الجمعية العمومية والتى تشهد منافسة قوية على مقعد مستشار مساعد "ب" فأعلى والتي يتنافس فيها 11 مستشارا على 8 مقاعد.



ويتنافس كلا من المستشارين أحمد عباس جاب الله، وأحمد عبد الوهاب ، وأحمد محمد مصطفى السنوري ، عصام عشرى، وهلال رضا إسلام عبد القادر، ومحمد عبد المنعم الزينى، وأسامة سليمان عبد الله درويس، وسارة جميل إبراهيم الجمل، ووليد أحمد البوشى على 8 مقاعد فيما انتهت الانتخابات على مقعد الرئيس بفوز المستشار هشام مصطفى بالتزكية و6 أعضاء آخرين .



حضر الأنتخابات المستشار أحمد خليفة رئيس نادي هيئة قضايا الدولة بالقاهرة وكل من المستشارين أمير عبدالرحيم سكرتير عام النادي وسمير القمش وعاطف منصور أعضاء النادي بالقاهرة .

