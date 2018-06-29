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برلمان

رئيس البوندستاج الألماني: مصر شريك مهم واستراتيجي لألمانيا

الجمعة 29/يونيو/2018 - 06:09 م
رئيس البوندستاج الألمانى،
رئيس البوندستاج الألمانى، فولفجانج شويبله
فريدة على و ماجدة بدوى و محمود إبراهيم
أكد رئيس البوندستاج الألمانى، فولفجانج شويبله على أن مصر شريك مهم واستراتيجى لألمانيا، وهو ما يفرض ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين.

جاء ذلك فى لقاءه بالدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مؤكدا أن هناك العديد من القضايا والتحديات المشتركة التى تتطلب التنسيق والتعاون لمواجهتها، مشيرًا إلى أن المانيا تسعى بالفعل إلى زيادة استثماراتها فى مصر، كما تعتبر التعاون فى مجال التعليم والتعليم الفنى عنصرًا أساسيًا فى علاقاتها بمصر، وترغب فى نقل التجربة الألمانية الناجحة فى هذا المجال إلى مصر، كما أكد على أن الإرهاب خطر يحيق بالجميع، ويتطلب تضافر الجهود بين الشركاء لمواجهته، داعيًا إلى المزيد من التعاون بين البلدين من أجل تحسين مستوى التعليم وايجاد فرص عمل للشباب.

وثمن جهود مصر فى محاربة الإرهاب وما نتج عنها من استقرار وأمن يشهد به الجميع، كما رحب بالدور الذى يقوم به الأزهر الشريف فى محاربة هذا الفكر المتطرف، واختتم حديثه بالإشارة إلى أن مصر والمانيا يشتركان فى خروج فريقهما من منافسات كأس العالم.

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