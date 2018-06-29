مصطفى بكري عن 30 يونيو: يوم لن تنساه الأجيال.. فيديو

قال الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، إن مصر تحتفل بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو وهو يوم لن ينسى وسوف تذكره كل الأجيال.. حيث خرج فيه ملايين المصريين لاستعادة وطنهم من حكم الجماعة الإرهابية التي هيمنت على الدولة لمدة عام.



وأضاف بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "تلك الجماعة كانت تشعل الحرائق في البلاد ولكن تصدى لها الشعب المصري وفي مقدمته الجيش المصري الذي تصدى بكل إيمان وقوة وإنحياز إلى الشعب المصري في ثورته المظفرة".



وتابع: "كل عام وشعب مصر بخير ومؤسساتنا بخير ومصر على طريق الانتصار".