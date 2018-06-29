3 طرق بقشور الموز تقضي على كافة المشكلات

قشور الموز والفاكهة غنية بفيتامين C ، وهو أمر ضروري للبشرة الصحية، فهو عنصر غذائي مهم للبشرة صحية، فيحتوي على فيتامين B6 ، كما يحتوي الموز على مضادات الأكسدة المعروفة باسم اللوتين، والتي تساعد على منع تلف الجلد من أشعة الشمس القاسية.



فكما جاء في موقع "1mhealthtips"، فأن إستخدام قشر الموز يساعد فى التصدي للكثير من المشكلات الصحية التى تتعلق بالبشرة وتتمثل تلك الطرق في الآتي:



الطريقة الأولى:

- وضع قشور الموز على البشرة.

- وترك قشور على البشرة لمدة ربع ساعة.

- فتساعد قشور الموز على القضاء على الحبوب.



الطريقة الثانية:

- وضع قشور موز وعليها الليمون وووضعها على البشرة لمدة نصف ساعة.

- يساعد الليمون على قتل البكتريا والجراثيم وهو ما يساعد فى التخلص من مشكلة ترك البشرة.



الطريقة الثالثة:

- وضع قشور الموز مع العسل الأبيض على البشرة يساعد فى التخلص من الجراثيم ويعتبر مرطب طبيعي للبشرة.

- اغسلى بشرتك بواسطة ماء الورد.





