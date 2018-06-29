أول رد روسي على مزاعم عقد صفقة بين ترامب وبوتين بخصوص سوريا

صرح المتحدث بأسم قصر الكرملين الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن موسكو ليس لديها علم بمصدر المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام الأجنبية حول رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد صفقة مع بوتين بخصوص سوريا خلال القمة المرتقبة التي تجمعهما في العاصمة الفنلندية هلسنكي.



وقال بيسكوف: "كما تعلمون أنا لا أفهم إلى ماذا تستند مزاعم سي.إن.إن... لا شيء واضح هنا.. هم يقولون ما ينوي الرئيس ترامب فعله ونحن لا نعلم ما ينوي الرئيس ترامب فعله"، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.



وأكد بيسكوف أنه لا يوجد مجال للشك أن الزعيمين سيتناقشون حول سوريا خلال اللقاء.



كانت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية نقلت عن مصادر لم تسمها بأن ترامب ينوي عقد اتفاق مع بوتين بشأن سحب القوات الأمريكية من سوريا بشرط عدم التعرض لقوات المعارضة والسماح لهم بمغادرة المنطقة.