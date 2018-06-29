بكري: مد إجازة العاملين بالخارج 5 سنوات خلال أيام .. فيديو

قال الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، إن وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، التقت بوزير التنمية المحلية، لمناقشة قرار إجازات المصريين بالخارج، وتم الاتفاق على مد الإجازة حتى 1 يوليو 2019 بشكل مؤقت.



وأضاف " بكري " في برنامجه " حقائق وأسرار" المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا: "ووصل إلى وزيرة الهجرة خطابا من مجلس الوزراء بالرأي النهائي في مشروع القرار بالمد 5 سنوات لإجازات العاملين بالخارج بدون أثر رجعي".



وتابع: "نتوقع خلال الأيام القادمة صدور قرار وفقا لتوصيات اللجنة الوزارية بمد إجازات العاملين بالخارج 5 سنوات بدون أثر رجعي".