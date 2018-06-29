وجبة أرز تتسبب فى تسمم أسرة ببني سويف

أصيب 5 أشخاص بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة، اليوم الجمعة، بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبة "أرز" بقرية بنى هارون التابعة لمركز بنى سويف.



استقبل مستشفى بنى سويف العام " كمال أحمد" 43 سنة، "محمد عصام"4 سنوات وشقيقته "سلسبيل " 3 سنوات ،"يوسف عبداللطيف"3 سنوات وشقيقته"راوية"6 سنوات، مصابين بإعياء شديد وادعاء تسمم غذائي إثر تناول وجبة أرز.



على الفور تم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة واعطاؤهم الأمصال والعلاجات المناسبة مع متابعة حالتهم باستمرار.



