العلم نور.. مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمحو الأمية ورعاية التأهيل.. وفراج: التوظيف عقب الحصول على الشهادة.. وتعليم النواب: الأمية قضية عاجلة وتستلزم التحرك.. وتوجد أولويات أمام اللجنة

إنشاء الهيئة الوطنية لمحو الأمية وإعادة التأهيل



شيرين فراج:



هيئة محو الأمية ستعطى شهادة بمثابة ترخيص مزاولة مهنة

تعليم البرلمان:



ننتظر قرار إنشاء الهيئة الوطنية لمحو الأمية

ابراهيم حجازى:



الإنتهاء من مشروع إنشاء فروع للجامعات الأجنبية قبل نهاية الدور الحالى

سارعت الدولة الزمن للقضاء على الأمية والحد من تفشيها فى المجتمع، حيث قامت الدولة بإنشاء هيئة لمحو الأمية، بالقانون رقم ( 8 ) لسنة 1991 فى شأن محو الأمية وتعليم الكبار انطلاقا من حق كل مصرى فى التعليم وأن يبقى متعلمًا ما بقى على قيد الحياة ، وإيمانا بأهمية محو الأمية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وبمقتضى هذا القانون أنشئت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار عام 1992، وهى هيئة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير التربية والتعليم، وقد أناط هذا القانون إلى الهيئة المسئوليات التخطيطية والتنفيذية والتعليمية التى يتطلبها العمل لمحو الأمية وتعليم الكبار، وللهيئة جهاز تنفيذي يعين رئيسه بقرار صادر من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.وفى إطار تفعيل دور تلك الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار تقدمت النائبة شيرين فراج و60 نائبا آخرين بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمحو الأمية ورعاية التأهيل.وقالت النائبة شيرين فراج مقدمة مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمحو الأمية ورعاية التأهيل، إن هيئة محو الأمية الموجودة لم تقم بالدور المنوط بها، والدليل على ذلك وجود أكثر من 20% من طبقات الشعب أميين، على الرغم من التقدم الذى يشهده العالم فى القرن 21، مشيرة إلى أنه أثناء عرض الإحصائيات تبين أن غالبية الأميين فى سن العمل أي فى الثلاثينيات والأربعينيات، الأمر الذى يعد فى منتهى الخطورة.وتابعت فراج فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه بناء على مشروع القانون، سيتم هيكلة الهيئة الحالية باسم جديد "الهيئة الوطنية لمحو الأمية"، كما تؤول لتلك الهيئة الجديدة إليها كافة الممتلكات، وعليه فإن أى مواطن أمى سيتقدم لتلك الجهة، ستقوم الهيئة بمحو أميته وأيضا المساهمة فى تعليمه للحرفة التى يميل إليها، والعمل على توظيفه ورفع درجة تعلمه.وأكدت النائبة أن الهيئة ستعمل على تزويد المهارات لدى المواطن الأمى، كما أن الشهادة التى سيحصل عليها ستكون بمثابة تصريح مزاولة مهنة، وعليه سيتم تعليم مايقرب من 15 مليون أمى والعمل على تنمية مهارتهم، لافتة إلى أن مشروع القانون يمكن من تصدير عمالة للخارج، كما أنه سيكون هناك كيان أو جهة للتوظيف بالهيئة الوطنية.وحول أهمية هذه الهيئة، قالت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب أحال مشروع قانون مقدم من النائبة شيرين فراج و60 نائبا آخرين بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمحو الأمية ورعاية التأهيل، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والخطة والموازنة.وأضافت ماجدة نصر، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن فكرة المشروع جيدة بشرط ألا تتداخل اختصاصاته مع الهيئة الموجودة داخل وزارة التعليم والتى تختص بملف محو الأمية، فضلا عن أدوار المجتمع المدني فى هذا الشأن، لافتة إلى أن القانون يجب أن يتحاشى الازدواجية مع الهيئات الأخرى حتى يقوم بالدور الذى أُسس من أجله.وأكدت النائبة، أن الدولة تعمل على ملف التغلب على الأمية ومحوها، لأنها قضية عاجلة يجب التخلص منها، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم طرح القانون ضمن أجندة اللجنة خلال الأسبوع المقبل للبدء فى مناقشته.وقال النائب إبراهيم حجازى عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب أحال مشروع قانون مقدم من النائبة شيرين فراج و60 نائبا آخرين بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمحو الأمية ورعاية التأهيل، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والخطة والموازنة.وتابع النائب فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن اللجنة تتقلى كافة المشروعات المقدمة من النواب على أن يتم مناقشتها وفقا لأولويات اللجنة، لافتا إلى أن لجنة التعليم بالنواب تعمل خلال الفترة الحالية على الانتهاء من مشروع قانون انشاء فروع للجامعات الأمريكية، ومشروع حوافز ابتكار المبدعبين.وأكد حجازى أن هدف البرلمان الإرتقاء بمستوى التعليم، لذلك فإن اللجنة تعمل على قدم وثاق للانتهاء من المشروعات الحالية قبل نهاية دور الانعقاد الثالث فى منتصف يوليو.