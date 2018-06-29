كنوزنا المسروقة تعود للوطن قادمة من إيطاليا.. بدأت بضبطها في حاوية دبلوماسية.. واستقبلها مطار القاهرة على طائرة مصرية

ضبط حاوية في نابولي تحتوى علي أكثر من 20 ألف قطعة أثار تنتمى لحضارات مختلفة

مخاطبات بين مصر وإيطاليا أدت لموافقة النيابة على طلب إنابة قضائية لتسليم القطع



وزارة الآثار :



هذه القطع نتجت من الحفر خلسة وغير الشرعي

وصل اليوم إلى مطار القاهرة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومعه القطع الأثرية المصرية المضبوطة في إيطاليا،والتي أعلنت السلطات الإيطالية ضبطها في حاوية دبلوماسية قبل عدة أشهر،حيث كانت بداخلها أكثر من 23 ألف قطعة أثار تنتمي لدول مختلفة، ومنها 118 قطعة أثرية مصرية.وعقب إجراءات ومخاطبات بين مصر وإيطاليا، وافقت النيابة العامة الإيطالية على طلب إنابة قضائية أرسله المستشار نبيل صادق النائب العام، لتسليم القطع الأثرية المضبوطة، فيما أوفد النائب العام أحد أعضاء النيابة للإشراف على إجراءات التسليم.وتحسب إعادة القطع للمجهودات التي بذلتها وزارة الأثار بالتعاون مع الجهات المختلفة في مصر وإيطاليا،والتي وصلت مع وزيري والذي كان يرأس اللجنة المشكلة لعودة الآثار المهربة علي متن الطائرة المصرية القادمة من روما،وتم إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة لعودة القطع وإجراءات وصول شحنة الآثار من قرية البضائع بالمطار.كانت السلطات الإيطالية، أعلنت في مايو الماضي، عن ضبط حاوية تحتوى علي أكثر من 20 ألف من القطع الأثرية تنتمى لحضارات مختلفة بينها 118 قطعة مصرية، وعلى الفور كلف الدكتور خالد العنانى وزير الآثار بتشكيل لجنة متخصصة وقتها لفحص صور القطع المضبوطة والتأكد من أثريتها وانتمائها للحضارة المصرية القديمة.جاء ذلك لموافاة السلطات الإيطالية المختصة بها كخطوة أولى فى إجراءات عملية استرداد هذه القطع والتي نتجت من الحفر خلسة وغير الشرعى، نظرًا لأنها ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.وأصدرت النيابة العامة بتكليف وزارة الآثار باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إرسال خبراء مصريين لفحص الآثار المضبوطة، وشكل الدكتور خالد العنانى لجنة برئاسة الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.وتوجهت اللجنة إلى إيطاليا يوم الثلاثاء 5 يونيو من الشهر الجارى، لمعاينة القطع الأثرية، التى تم ضبطها فى نابولى، بثبوت أثرية القطع الأثرية والتى تعود ملكيتها لمصر، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجانب الإيطالى ومع جميع الجهات المعنية للعمل على استرداد هذه القطع وعودتها مرة أخرى إلى أرض الوطن مصر.