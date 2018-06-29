عمومية الصيادلة تصوت على 4 قرارات أهمها اللائحة التنفيذية للنقابة.. ومحيي عبيد: زيادة المعاشات لـ900 جنيه.. والأعضاء يرفعون لافتات بمطالبهم

الصيادلة تعرض ميزانية عام ٢٠١٥/ ٢٠١٦

فتح باب التسجيل للحضور بالعمومية.. ومد باب التسجيل ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني

مشادات كلامية بعمومية الصيادلة.. والتصويت على طرد صيدلى واحالته للتحقيق



محيى عبيد:



النقابة اخفقت فى بعض الملفات..نقيب الصيادلة: رفع البدل التأمينى والمعاشات الى 900 جنيه

فتح باب التسجيل



مشادات كلامية

التصويت لطرد صيدلى من العمومية



٤٠ الفا لتعويض الصيادلة

رفع بدل التأمين والمعاشات

نظمت النقابة العامة للصيادلة جمعية عمومية ظهر اليوم الجمعة لمناقشة وعرض ميزانية المقابة لعام ٢٠١٥/ ٢٠١٦، وصوت الحاضرون بالجمعية على عددة قرارات وهى، لموافقة على ميزانيات النقابة لعام 2015،2016 بعد عرض تقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات ، اضافة الى تقرير الامين العام وامين الصندوق، والموافقة على اللائحة الادارية والتنظيمية للنقابة بعد عرض بنودها ومناقشتها، والتاكيد على الغاء بدل الجلسات، والتاكيد على صحة قرارات الجمعية العمومية السابقة الصادرة بتاريخ 14مايو الماضى.وفتحت النقابة العامة للصيادلة، باب التسجيل فى الجمعية العمومية العادية، فى تمام الساعة ١١ صباحا، اليوم الجمعة، وكان من المقرر أن تبدأ فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا بقاعة مبنى اتحاد نقابات المهن الطبية بالقاهرة، لمناقشة ميزانيات النقابة عن أعوام 2015، 2016 ،2017.وعرض جدول الأعمال تقرير الأمين العام ، وتقرير مراقب الحسابات ، تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، بالاضافة الى عرض اللائحة الإدارية والتنظيمية للنقابة، وعرض بعض القضايا المهنية مثل تأثير زيادة أسعار المحروقات وفواتير المياه والكهرباء على اقتصاديات الصيدليات.الا انه لم يكتمل النصاب فى الموعد المحدد وتم مد باب التسجيل لمدة ساعة لحين اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية والذى يقدر ب٥٠٠ صيدلى، وفى تمام الساعة الثانية ظهرا اعلن الدكتور ايمن عثمان امين عام النقابة اكتمال النصاب القانوني بحضور ٥٧٣ صيدلى.وأثار إعلان وكيل النقابة للصيادلة اكتمال النصاب، حفيظة وغضب أحد الصيادلة الحاضرين، الذى نفى اكتمال النصاب القانوني، متهما الوكيل بالتزوير ومطالبا المجلس بالإعلان عن عدد الحاضرين والمسجلين بالكشوف بكل شفافية.واعلن الدكتور ايمن عثمان امين عام نقابة الصيادلة، عدد الحاضرين لتهدئة الأمور داخل القاعة قائلا لمزيد من الشفافية اعلن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور ٥٧٣ صيدليا.وصوت أعضاء الجمعية العمومية للصيادلة اليوم بطرد الدكتور إسلام فاضل عضو مجلس النقابة، الذى شكك فى نزاهة النصاب القانوني، كما تم التصويت بتحويله للتحقيق وفقا لما يقتضيه القانون.وكان العضو اعترض على إعلان النصاب القانوني للجمعية العمومية مؤكدا ان القاعة لا تسع الا ٢٧٣ شخصا فقط ومع ذلك أعلن اكتمال النصب بحضور ٥٧٣, فردا صوتت للجمعية .و قال الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إنه تم تعويض الصيادلة فى الحرائق بإجمالي 40 ألف جنيه، بالإضافة للحصول على حكم تاريخى للالتزام باتفاقية 2005 مع الضرائب، كما تم عمل لجنة لإعادة صياغة اتفاقية الضرائب، وتم الانتهاء من وضع قانون مزاولة مهنة الصيدلى، لكنه توقف نتيجة لاعتراض عدد من النقابات الفرعية.وأضاف محيى عبيد، خلال حديثه بالجمعية العمومية، ان المجلس السابق درس لفترة طويلة قانون هيئة الدواء، وقريبا سيكون هناك للمهنة هيئة بعيدة عن وزارة الصحة تماما.وأوضح أنه استفاد أكثر من ٦٠٠ صيدلية من الاتفاقية الخاصة بفتح معامل التحاليل الطبية مع وزارة الصحة، مؤكدا أن النقابة أخفقت فى بعض الملفات مثل البيع بسعرين فى الصيدليات، مضيفا أن هناك ضغوط لفتح صيدليات فى أسوار المستشفيات بخصومات كبيرة وتم التصدى لذلك المقترح.وتابع التصدى للمحاولة الخسيسة التى كانت تهدف هدم البيت، الحفاظ على النقابة، مفيدا بأنها كانت قد حيكت مؤامرة للنيل من النقابة من قبل بعض الأشخاص الذين عزلتموهم أنتم بأنفسكم.وأضاف عبيد أن مصر استعادة دورها الريادة مرة أخرى فى الشرق الأوسط ومكانتها كرئيس لاتحاد الصيادلة العرب، مشيرًا إلى أن النقابة اديرت دون الجهاز المركزى للمحاسبات فى عهد المجلس السابق، مؤكدًا أنه تم تخصيص للجهاز المركزي مكتب بالنقابة للاطلاع على كل صغيرة وكبيرة داخل النقابة.وأوضح نقيب الصيادلة إن النقابة عملت على رفع بدل التأمين الصحى وفقا للقانون، مفيدا بأن القانون لم يكن يشمل الصيادلة ولكن النقابة استطاعت رفع البدل لتأمين إلى ٥٠٠ جنيه، و تم مناقشة قرار ٤٩٩ لرفع هامش الربح والشى يقر بـ٢٥٪ هامش ربح والذى لا يكفى الصيدلي.وطالب بسحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات بما فيها الامبولات وشرائط الادوية والادوية المستوردة، مؤكدا انه منذ ان اصبح نقيبا وتكليف الصيادلة مستمر بالرغم من انه كانت هناك قرارات تلمح بتوقف التكليف، كما حققت النقابة فائض ميزانية ٦ ملايين وتم شراء مقرات جديدة وزيادة المعاشات للمهن الطبية، كما تم رفع نسب تعويض الصيدليات ب٤٠ ألف جنيه للصيدليات التى أصابها الضرر، ونظم اكبر معرض سيارات بـ٦٤ مليونا والحصول على ٤٠٠ شقة من وزارة الإسكان للصيادلة.وتابع أنه أنشئ سجل للتخصصات الصيدلية الأول من نوعه فى مصر وتشكيل لجنة لضم النقباء الفرعيين لوضع تقييم جديد للضرائب بما يتناسب مع مصروفات الصيدليات.ورفع عدد من الصيادلة لافتات داخل الجمعية العمومية تحمل مطالبهم لمناقشتها خلال الجمعية العمومية، وكتب عليها "أين هيئة إنشاء الدواء" و"نحو سوق خال من الاكسبير" و"ندعم الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة" و"نجدد الثقة فى الدكتور محيى عبيد".