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برلمان

برلمانية: الانتهاء من إنشاء فروع الجامعات الأجنبية قبل نهاية الدور الحالى

السبت 30/يونيو/2018 - 07:59 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
أمينة الدسوقي
قالت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن اللجنة تعمل خلال تلك الفترة على الانتهاء من مشروع قانون إنشاء فروع للجامعات الأجنبية، لافتة إلى أنه تم الاقتراب من أخذ الرأى النهائي عليه داخل اللجنة.

وأضافت النائبة فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن هناك مشروعات بقوانين سيتم تأجيلها لدور الانعقاد الرابع والتى على رأسها قانون تنظيم الجامعات، وقانون تعديل هيئة ضمان الجودة والاعتماد.

وأكدت النائبة أن اللجنة ستعمل على قدم وثاق خلال الأسبوعين المقبلين للانتهاء من تلك المشروعات وخاصة أن دور الانعقاد الحالى ينتهي فى منتصف شهر يوليو القادم.

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