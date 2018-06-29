خبير روسي لـصدى البلد: صدمة لقطر وتركيا بعد قمة ترامب وبوتين

مع إعلان الكرملين والبيت الأبيض عن مكان وموعد القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، كشف نائب رئيس كلية العلوم السياسية بجامعة موسكو والعضو بمجلس الأمن القومي الروسي، أندريه مانويلو، عن القضايا المحتمل مناقشاتها خلال اللقاء المرتقب الذي يجمع الزعيمين في العاصمة الفنلندية هلسنكي.



وقال مانويلو في حوار مع موقع "صدى البلد"، عبر الانترنت، إن الزعيمين سيتناقشان حول قضايا الشرق الأوسط وسوريا وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن ترامب وبوتين يجب أن يتفقا على شيء ما خلال تلك القمة.



وردا على سؤال حول ما إذا كان ترامب يطرح مسألة تصدير أنظمة "إس-400" الدفاعية الروسية إلى قطر وتركيا خلال لقائه ببوتين قال مانويلو: "نعم من المؤكد أن ترامب سيناقش تصدير أنظمة "إس-400" لقطر وتركيا. بعد كل شيء. مصنعي الأسلحة في الولايات المتحدة كانوا سيحلون محل الإمدادات الروسية وهذه هي الوظائف الجديدة التي وعد بها ترامب عندما شغل منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية".



وأوضح مانويلو أن بوتين يمكن أن يقدم تنازلات لترامب بشأن تصدير الأنظمة الدفاعية الروسية لقطر وتركيا، مشيرًا إلى أن روسيا قدمت تنازل مشابه للولايات المتحدة عندما كانت تخطط لتزويد إيران بنفس الأنظمة.



وأضاف: "ولكن إذا كانت روسيا ستقوم بذلك، فهذا يعني أنها ستخسر اتفاقية مربحة وأموال كثيرة وثقة من جانب الشركاء المهتمين بشراء الأسلحة الروسية. لذلك على ترامب أن يتنازل عن شيء ثمين في المقابل. يمكن أن يسلم أوكرانيا لبوتين، حيث أن ترامب لا يعلم ما يجب فعله معها".



ومن المقرر أن يلتقي ترامب وبوتين يوم 16 يوليو القبل في العاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث سيبحث الزعيمين العلاقات الثنائية بين البلدين وإمكانية تخفيف التوتر بين موسكو وواشنطن.