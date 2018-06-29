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كأس العالم

الجودو يحرز 3 ميداليات في البحر المتوسط

الجمعة 29/يونيو/2018 - 07:53 م
لاعبو منتخب مصر فى
لاعبو منتخب مصر فى الجودو
يسري غازي
أكد المهندس مطيع فخر الدين الزهوي رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو، أن المنتخب الوطني للجودو حقق إنجازا غير مسبوق للعبة فى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التى تستضيفها مدينة تراجونا الإسبانية خلال الفترة من 22 يونيو الجارى وحتى الأول من يوليو المقبل.

وقال إن منتخب مصر حصل على ثلاث ميداليات متنوعة ومركز خامس حققها اللاعبون الأربعة الذين شارك بهم الاتحاد فى الدورة ، وهذا لم يتحقق من قبل ، مشيرا إلى أن الجودو حصل على ميدالية واحدة لرمضان درويش فى الدورة السابقة التى أقيمت بمدينة مرسين التركية عام 2013.

أضاف أن رمضان درويش حقق الميدالية الذهبية لوزن 100 كيلوغرام ، وفاز محمد على وزن 81 كيلو جراما بالميدالية الفضية ، وحصل محمد محى وزن 73 كيلو جراما على الميدالية البرونزية ، فى حين حصل اللاعب محمد عبد الموجود على المركز الخامس فى وزنه 66 كيلو جراما.

أوضح أنه كان بإمكان الاتحاد الحصول على الميدالية الرابعة اللاعب حاتم عبد الآخر الذى تعرض لإصابة مفاجئة في العضلة الخلفية أثناء معسكر الإعداد الذى أقيم باليابان قبل الدورة مباشرة ، مشيرا إلى أنه حقق أكثر ما وعد به اللجنة الأوليمبية قبل المشاركة فى الدورة ، بعد أن قام الاتحاد بترتيب البيت من الداخل بعد الانهيار الذى حل باللعبة خلال المجلس السابق.

أشار إلى أن المنتخب لم يقم أى معسكرات بالخارج للاستعداد للدورة ، حيث انتظم المنتخب فى معسكر داخلى بالمركز الأوليمبى ، بإستثناء إقامة معسكر مشترك جاء بمنحة من الاتحاد اليابان الذى استضاف خمسة لاعبين على نفقته ، وثلاثة لاعبين على نفقة الاتحاد المصرى.

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