النقيب: ثورة 30 يونيو قضت على الإرهاب

قال سعيد النقيب، رئيس النقابة العامة للإنتاج الحربي، إن ثورة 30 يونيو ساهمت وبشكل كبير في استقرار الأوضاع الامنية والسياسية والاقتصادية دليلا علي نجاحها، مضيفا انها قلبت المعايير الدولية تجاه مصر.



وأكد النقيب في تصريحات لـ"صدي البلد" ان من ابرز انجازات ثورة 30 يونيو هو القضاء علي الإرهاب بكافة أشكاله، مشيرا الى ان الوضع الامني استقر بطريقة ملحوظة.



وذكر، رئيس النقابة العامة، أن البنية التحتية للدولة المصرية تحسنت بنسبة عالية، وان المشاكل التي كنا نعاني منها تلاشت، مضيفا أن مشاكل الكهرباء والغاز والعيش والطرق والمرافق باتت غير ملحوظة نتيجة التقدم والتطوير.



لفت النقيب إلى أن الإنتاج الحربي هو شريك للنجاح في مشروعات التنمية في الصحة والتعليم والزراعة والغذاء والشباب والرياضة وغيرها من المجالات.