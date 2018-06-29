شاهد.. ريم أحمد بإطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير مع زوجها

ظهرت الفنانة ريم أحمد والمشهورة بهدي إبنة ونيس مع زوجها طه خليفة، بإطلالة غير متوقعة حيث انها غيرت من ملامحها بشكل كبير وبدا عليها الأناقة والأنوثة الطاغية في إطلالتها.



واختارت ريم مكياج صاخبا للغاية واعتمدت علي السموكي ايز، مع وضع روج باللون الاسود الغامق وقامت برفع شعرها إلى الوراء بشكل عشوائي ليعطيها اطلالة أنثوية للغاية.



وأكملت إطلالتها بارتدائها الكثير من الاكسسوارات فاعتمدت علي ارتداء أقراط طويلة، مع خاتم زواجها، ووضعت مانكير باللون الاحمر الناري والذي ابرز جمال يديها، واعطاها لمسة جمالية في إطلالتها.



ولاقت الصورة التي قامت بنشرها على موقع الإنستجرام الخاص بها صدمة كبيرة من قبل جمهورها حيث انهم لم يتوقعوا بأنها تغيرت بشكل كبير بعد وضع هذا الماكياج، ومنهم من اشاد بجمالها الأخاذ، والذي ظهر بشكل كبير في صورتها.