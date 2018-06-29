العناني لـ صدى البلد: مصر قادرة على حماية آثارها

وجه د.خالد العناني وزير الآثار، الشكر لكل العاملين بالأثار، قائلا: "إنهم نجحوا الفترة الماضية في لفت إنتباه العالم لمصر بما ينجزونه من أعمال، وذلك رغم أنهم يعملون في ظروف صعبة نعلمها جميعا، وما جنيناه من إفتتاحات ومشروعات خلال السنوات الأخيرة نتيجة مجهود وزراء ومسئولين قبلي،وأوجه لهم التحية علي ذلك.



وأكد العناني ، في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن مصر "واقفة علي رجليها" وثابتة وقادرة علي حماية آثارها، متابعا: "إفتتحنا السنوات الثلاث الماضية العديد من المساجد والمقابر الأثرية والمشروعات، ومنها هرم أوناس المغلق منذ 1998 وإفتتحناه بعد 18 سنة، حيث كان مغلقا لأنه في السابق كان يزور سقارة يوميا 3-4 ألاف زائر،وكلهم يزورون أوناس لأنه أول هرم فيه متون الأهرامات وله أهمية كبيرة".



وقال: "ومع التنفس لهذه الأعداد الكبيرة كان يمثل هذا خطرا علي الهرم، وحاليا يزور سقارة ما بين300-400 زائر يوميا، وهذا العدد لا يمثل خطرا علي الهرم، لذلك إفتتحناه للزيارة أمام المصريين والعرب والأجانب،خاصة أن مشروع إنارة وتطوير أوناس إنتهي بتمويل من الوكالة الفرنسية،ولم يكن هناك داعي لغلقه".



وتابع: "كذلك متحف ركن حلوان كان مغلقا منذ ثورة يناير،وعندما دخلته عقب تولي الوزارة كانت صدمة عمري،لأني وجدت شركة نظافة تعمل به رغم أنه مغلق،في حين هناك متاحف مفتوحة ولا توجد بها شركات نظافة،وكان متحف ركن حلوان متوقف إفتتاحه علي كابل كهرباء تكلف أكثر من 100 ألف جنيه،ولم يجلب لنا دخلا ماديا كبيرا بشكل مباشر،لكن حضور السفراء الأجانب لإفتتاحه يبعث رسالة للعالم بأن مصر أمنة".



وأشار كذلك إلي متحف ملوي بالمنيا،لافتا أن إفتتاحه كان رسالة أن مصر قادرة علي محاربة ومواجهة الإرهاب،خاصة أن مهاجمو المتحف في 2013 كانوا يسرقون ما يستطيعون من أثار منه،والذي لا يتمكنون من سرقته كانوا يحطمونه ويحرقونه، لأنه لم يكن هدفهم سرقة الأثار فقط،بل كانوا يستهدفون إهانة الدولة المصرية ممثلة في الأثار أغلي ما لديها.



واسترسل: "عندما ترسل هذه الصور للخارج توحي أن مصر عاجزة عن حماية أثارها،وهي الصورة التي كانوا يريدونها عن مصر،لكن المصريين هزموهم وأعدنا إفتتاح المتحف بعدها ب 3 سنوات وتكلف 11 مليون جنيه،وإن كان لا يجلب دخلا كبيرا لنا،لكن إفتتاحه مهم معنويا لصورة مصر الأمنة".



وأضاف وزير الآثار قائلا: "كذلك متحف كوم أوشيم بالفيوم،والذي كانت مشكلته في التأمين ،وتوصلنا مع شرطة السياحة والأثار لحل لفتحه بعد أن كان مغلقا لمدة 10 سنوات.