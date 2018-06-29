إخواني منشق: 30 يونيو كتبت شهادة وفاة مشروع أمريكا للفوضى الخلاقة

قال إبراهيم ربيع القيادي الإخواني المنشق، إن ثورة 30 يونيو بالنسبة للمصريين يمثل يوم استعادة الوطن المخطوف من قطيع الظلام والتكفير والقتل والجهل الإخواني.



وأضاف «ربيع» في تصريح لـ«صدى البلد» أن مصر استعادت سيادة قرارها في 30 يونيو واستعاد فيه المصري القدرة على التغيير ورؤية المستقبل، ومثَّل شهادة وفاة لمشروع الفوضى الخلاقة الذي أعلنت عنه وزيرة خارجية أمريكا كونزاليزا رايس في 2007 ومشروع الشرق الأوسط الجديد.



وأكد أن 30 يونيو كان يوم الانتباه من وهم 80 عاما بأن الإخوان ينتمون للشعب المصري وفضح جرائم التنظيم الذي يعمل بالوكالة عن أعدائنا من أجل تحطيم الوطن، فـ30 يونيو هو يوم بداية البناء الحقيقي لمصر وتحويلها إلى دولة بدلا من أن تكون شبه دولة.