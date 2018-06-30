ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

مفتي الجمهورية الأسبق يكشف عن 4 أمور تجعلك تفوز برضا الله

السبت 30/يونيو/2018 - 04:16 ص
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق
أمل فوزي
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن الرضا مطلوب من العبد فيجب أن يسعى لتحصيله، ومن الأشياء التي قد تتعارض مع مقصود الرضا هي المصائب.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه لكي تهون على الإنسان مصيبته فعليه بالنظر إلى جلال من صدرت منه وحكمته وملكه، مستشهدًا بما قال ابن الجوزي في قوله تعالى : « مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ»، اعلم أن من علم أن ما قضي لا بد أن يصيبه قل حزنه وفرحه.

ودلل بما قال إبراهيم الحربي: اتفق العقلاء من كل أمة أن من لم يمش مع القدر لم يتهن بعيش، وليعلم قوله -صلى الله عليه وسلم-: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» ،وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «الدنيا دار بلاء، فمن ابتلي فليصبر، ومن عوفي فليشكر» ،وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون الأمثل فالأمثل».

وأضاف أن وينبغي علينا أن نعلم أن تحصيل رضا الله يكون برضا العبد عن الله كما أمر، ويكون كذلك باسترضاء من طلب رضاهم كرضى رسوله صلى الله عليه وسلم-، ورضا أوليائه، ورضا الوالدين وقد ثبت هذا عن سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين» [رواه البيهقي في الشعب].

ترشيحاتنا

الزمالك يعلن عن عقد جمعية عمومية طارئة وأخرى عادية لهذا السبب

الأهلي يرفض التفريط في المغربي أزارو

صحف اليوم .. قناة السويس تحقق أعلى إيراد في تاريخها.. الكهرباء تطلب مد مهلة توصيل التيار للعشوائيات.. توقيع عقد مجمع للصناعات الكيماوية باستثمارات ٢٠٠ مليار جنيه اليوم

شاهد.. ميدو يحتفل بعيد زواجه بهذه الطريقة

من بكالوريوس تربية لدبلوم صنايع.. حسن يترك التدريس لتحقيق رغبة والده

بعد كليب نمبر وان .. أمير كرارة يفاجئ محمد رمضان باتصال على الهواء.. فيديو

شاهد .. تدريب عسكري ألماني يتحول إلى كارثة

انتبه.. هذا الأمر يحدث لمن يصلي على النبي 100 مرة يوم الجمعة

جدار العار .. وسيلة لفضح المديونين في الصين.. صور

طليق رانيا يوسف يعلق على قرار انفصالهما

مصر تحتل المركز الخامس لترتيب ميداليات دورة ألعاب البحر المتوسط

بالأدلة .. الإمارات تفضح أكاذيب قطر أمام محكمة العدل الدولية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات مثيرة وجذابة لـ رانيا يوسف.. صور

وزير الرى يشارك فى حفل اطلاق مشروع بنك الشباب المصرى ..صور

صدى البلد ينشر الملف الأسود لجماعة الإخوان الارهابية بالقليوبية .. اشتباكات واعمال عنف وقطع الطريق السريع بقليوب ومحاولة اقتحام السجون وحرق أتوبيسات النقل العام فى مقدمة الجرائم.. فيديو وصور

شاهد .. المغرب يهزم أنجولا في تصفيات مونديال السلة

إطلالة صادمة وسيئة لـ لطيفة.. صور

فيديو

أبرز فيديوهات في التوك شو.. وزير المالية: بند المرتبات يشهد أكبر زيادة منذ 5 سنوات.. وتوفيق عكاشة: كنت هاربا ولم أعترف بحكم الإخوان
بعد كليب نمبر وان .. أمير كرارة يفاجئ محمد رمضان باتصال على الهواء.. فيديو
محمد رمضان يعترف لأول مرة: عادل إمام رفض طلبى للتمثيل معه.. فيديو
حضري كريب بالأيس كريم لأطفالك
اكتشفي طريقة تحضير أكواب الشوكولاتة بالكراميل والسوداني

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟