ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

نصر الله: تشكيل الحكومة اللبنانية يجب أن يكون للأغلبية النيابية

الجمعة 29/يونيو/2018 - 07:58 م
نصر الله
نصر الله
أش أ
دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إلى سرعة تشكيل الحكومة وفقا لمعيار واحد وواضح يتمثل في ما أفرزته الانتخابية النيابية الأخيرة، معتبرًا أن ما يتم تداوله من صيغ وأفكار حول عملية التشكيل لا ينطبق عليها مسمى حكومة الوحدة الوطنية.

وتطرق نصر الله - في كلمة متلفزة له اليوم الجمعة - إلى الخلاف الدائر بين التيارين المسيحيين الرئيسيين في لبنان وهما التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية حول حجم وعدد الحقائب الوزارية التي يريد كل منهما الحصول عليها، دون أن يسمي أيًا منهما، قائلًا: "كيف لكتلة من 30 نائبًا تطالب بست حقائب، في حين أن كتلة من 15 نائبًا تطالب بخمسة".

وأشار إلى أن هناك جهات دولية ومحلية "تثير مخاوف" النازحين السوريين حول عودتهم إلى سوريا لعرقلة عودتهم، معتبرًا أن عدم عودة النازحين أمر يسيىء إلى لبنان وسوريا .. لافتًا إلى أن حزب الله سيستفيد من علاقته المتينة مع الدولة السورية ويدخل هذا الملف بالتعاون مع الأمن العام اللبناني للمساهمة في عودة أكبر عدد من النازحين الراغبين في العودة الطوعية الآمنة.

وأشاد حسن نصر الله بدور الرئيس اللبناني ميشال عون في معالجة الأوضاع الأمنية في محافظة بعلبك - الهرمل، وخطوات الجيش اللبناني في هذا الإطار، داعيًا أهالي المنطقة إلى التعاون الكامل، وقال: "ندعو الأهالي إلى الاطمئنان لأن الدولة ليست في وارد التخلي عن واجباتها ولا رئيس مجلس النواب نبيه بري ولا نحن في حزب الله .. إن الخيارات مفتوحة مهما ضاقت السبل".

ترشيحاتنا

هكذا تحدثت الصحف البريطانية والإسبانية عن محاصرة الجماهير لمنزل محمد صلاح

شاهد.. بكاء أم الشهيد ضياء فتوح على الهواء وإعلامية تقبل رأسها

التعليم: نتيجة تصحيح العينات العشوائية لامتحانات الثانوية مبشرة..ارتفاع أعداد الحاصلين على الدرجات النهائية..وصدى البلد ينشر بالأرقام نسب النجاح في كل مادة

15 معلومة عن زيادة المعاشات المقرر صرفها أول يوليو

توفيق عكاشة يعقد قرانه على حياة الدرديري

الصحف الفرنسية لميسي: ممنوع المرور

التعليم: تعديلات رسمية بنموذج إجابة كيمياء الثانوية

تفاصيل العثور على عبوة ناسفة روعت المسافرين بمطار موسكو

شاهد.. لحظة اعتقال مطلق النار على الصحيفة الأمريكية

إعادة هيكلة وزارة المالية لتوسيع القاعدة الضريبية .. فيديو

تحديث الفيس بوك يكشف العدد الحقيقي لمتابعي محمد رمضان

أحمد حسن يعلن انضمام مدرب الأهلى السابق لجهاز الأهرام سبورت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى ذكرى٣٠ يونيو..السياح شاركوا أهالي الغردقة فى مسيرات عزل مرسي

إطلالة أنيقة لـ ميجان ماركل باللون الباستيل.. صور

الرئيس السيسى يؤدى صلاة الجمعة بمقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية

إطلالة ملكية لـ أنجلينا جولي من رالف أند روسو.. صور

أول ظهور لـ رانيا يوسف بعد الطلاق.. صور

فيديو

معيط: زيادة المعاشات كلفت الدولة 28 مليار جنيه .. فيديو
المالية: كارت البنزين يفتح باب الاتجار بالمحروقات .. فيديو
إعادة هيكلة وزارة المالية لتوسيع القاعدة الضريبية .. فيديو
بند المرتبات يشهد أكبر زيادة منذ 5 سنوات
أحد أبطال دورة البحر المتوسط: كان يوجد تحيز ضدى

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟