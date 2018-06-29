نصر الله: تشكيل الحكومة اللبنانية يجب أن يكون للأغلبية النيابية

دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إلى سرعة تشكيل الحكومة وفقا لمعيار واحد وواضح يتمثل في ما أفرزته الانتخابية النيابية الأخيرة، معتبرًا أن ما يتم تداوله من صيغ وأفكار حول عملية التشكيل لا ينطبق عليها مسمى حكومة الوحدة الوطنية.



وتطرق نصر الله - في كلمة متلفزة له اليوم الجمعة - إلى الخلاف الدائر بين التيارين المسيحيين الرئيسيين في لبنان وهما التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية حول حجم وعدد الحقائب الوزارية التي يريد كل منهما الحصول عليها، دون أن يسمي أيًا منهما، قائلًا: "كيف لكتلة من 30 نائبًا تطالب بست حقائب، في حين أن كتلة من 15 نائبًا تطالب بخمسة".



وأشار إلى أن هناك جهات دولية ومحلية "تثير مخاوف" النازحين السوريين حول عودتهم إلى سوريا لعرقلة عودتهم، معتبرًا أن عدم عودة النازحين أمر يسيىء إلى لبنان وسوريا .. لافتًا إلى أن حزب الله سيستفيد من علاقته المتينة مع الدولة السورية ويدخل هذا الملف بالتعاون مع الأمن العام اللبناني للمساهمة في عودة أكبر عدد من النازحين الراغبين في العودة الطوعية الآمنة.



وأشاد حسن نصر الله بدور الرئيس اللبناني ميشال عون في معالجة الأوضاع الأمنية في محافظة بعلبك - الهرمل، وخطوات الجيش اللبناني في هذا الإطار، داعيًا أهالي المنطقة إلى التعاون الكامل، وقال: "ندعو الأهالي إلى الاطمئنان لأن الدولة ليست في وارد التخلي عن واجباتها ولا رئيس مجلس النواب نبيه بري ولا نحن في حزب الله .. إن الخيارات مفتوحة مهما ضاقت السبل".