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المالية: كارت البنزين يفتح باب الاتجار بالمحروقات .. فيديو

الجمعة 29/يونيو/2018 - 07:51 م
محمد معيط
محمد معيط
هاني حسين
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه كان مرحب بشكل كبير بفكرة كروت البنزين في بداية طرحها، إلى أنه حضر بعض المناقشات وعرضت وجهات نظر مختلفة، عدلت من رأيه وتفكيره، مضيفا:" علينا الاستعداد للآثار السلبية المترتبة على قرار العمل بكروت البنزين".

وأضاف "معيط " في حواره مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" حال العمل بكروت البنزين سيكون هناك سعرين للبنزين مما يؤدي إلى الاتجار بالمحروقات في السوق السوداء وإساءة استغلالها".

وتابع قائلا:" متخوف من استغلال كروت البنزين وبيع البنزين المدعم في السوق السوداء وإساءة استخدامه".

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