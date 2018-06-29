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أخبار البلد

الخطيب وأبو رجيلة وعلام أول الحضور لعزاء عبد الرحيم محمد.. صور

الجمعة 29/يونيو/2018 - 07:50 م
صدى البلد
محمد بدران - صلاح مهدى
بدأ منذ قليل عزاء عبد الرحيم محمد مدرب نادى الزمالك الأسبق، في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين حيث يتلقى العزاء عدد من الاسرة والاصدقاء.

وكان أول الحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى ومحمود أبو رجيلة وجمال حمزة وأحمد ناجى وأيمن يونس وعزمي مجاهد وسيف العمارى وحلمى طولان ومصطفي عبده، وجمال علام رئيس اتحاد الكرة والمستشار جلال إبراهيم والمستشار احمد جلال.

وتوفى عبد الرحيم محمد الاثنين الماضى، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة أثناء وجوده بمبنى الإذاعة والتليفزيون لتحليل مباراة منتخب مصر أمام منتخب السعودية، وتم نقله لمستشفى قصر العينى الفرنساوى مصابًا بتوقف فى عضلة القلب، وحاول طاقم طبى على أعلى مستوى إنعاش عضلة القلب، وإنقاذ الموقف، دون جدوى.

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