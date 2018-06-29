الجيزة تكشف حقيقة إصابة طفل أرض اللواء بسبب السلم الكهربائي

نفى مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، ما نشر في بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن إصابة طفل بإصابات خطيرة في يده مساء أمس بسبب خلل في السلم الكهربائي للمشاة بأرض اللواء.



وقال المصدر أنه بمجرد تداول الواقعة كلف اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بإعداد تقرير عن الواقعة ومدي صحتها.



وتبين من خلال شهادة الشهود والمواطنين والباعة المتواجدين بالمنطقة أن طفلا عمره 9 سنوات كان بصحبة والدته عند صعود السلم من جهة شارع السودان باتجاه أرض اللواء وكانت السيدة تقف علي السلم ويتبعها طفلها الذي كان جالسا وحيث انه في نهاية السلم تتساوى الدرجات لتصبح مهيأة للخروج إلا أن الأم عبرت بمفردها وتركت طفلها وراءها فسقط على يديه اليمنى وارتكز عليها مما أدى الي جرحها من خلال البروز الخاصة بالسلم فقام الحضور بنقل الطفل الى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج وخرج الطفل وحالته مستقرة بعد تقديم الإسعافات الأولية.



وتابع المصدر أن اهمال الام وخوفها من تحمل المسئولية جعلها تدعي أن الطفل أصيب بسبب خلل في السلم الكهربائي وهو ما نفاه شهود العيان والواقع الذي يثبت أن السلم يعمل بحالة جيدة وطبيعية ولا يوجد به أي خلل.