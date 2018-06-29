كندا تنتقم من ترامب وتفرض رسوما على منتجات أمريكية

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند اليوم الجمعة، أن بلادها ستفرض رسوما مماثلة على الولايات المتحدة ابتداء من 1 يوليو وذلك ردًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات الكندية والمكسيكية والأوروبية.



ونقلت وكالة "سبوتنك" الروسية عن فريلاند قولها: "ليس أمام كندا خيارا سوى الرد بتدابير معتدلة ومتماثلة بالكامل على أساس الدولار مقابل الدولار"، مشددةً على أن بلادها لن تتنازل عن هذه الرسوم إلا إذا ألغت واشنطن قرار ترامب.



ووصفت وزيرة الخارجية الكندية في وقت سابق رسوم الاستيراد الأمريكية على الصلب والألمنيوم بأنها سخيفة وغير قانونية.