ننشر أسماء الناجحين في انتخابات نادي قضايا الدولة ببني سويف..صور

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادى مستشارى قضايا الدولة ببني سويف، اليوم الجمعة، برئاسة المستشار رفعت القلاوي نتيجة الانتخابات التى جرت وسط إقبال شديد من أعضاء الجمعية العمومية والتى شهدت منافسة قوية على مقعد مستشار مساعد "ب" فأعلى والتي يتنافس فيها 11 مستشارا على 8 مقاعد.



وأعلن رئيس اللجنة أن عدد أعضاء الجمعية العمومية 204 عضوا حضر منهم 119 عضوا الأصوات الباطلة 4 أصوات الأصوات الصحيحة 115 صوتا .



وحصل المستشار أحمد محمد مصطفي السنوري علي أعلي الأصوات بنسبة 111 صوتا من إجمالي 115 صوتا صحيحا كما حصل المستشار احمد عباس جابالله علي 99 صوتا، والمستشار اسلام عبد القادر علي علي 89 صوتا ،المستشار محمد عبد المنعم الزيني 88 صوتا ، المستشار عصام عشري عبد الظاهر 87 صوتا ، عبد الله محمد عبد الله 83 صوتا، المستشار اسامه علي سليمان 77 صوتا ، المستشار.



حضر الانتخابات المستشار أحمد خليفة، رئيس نادي هيئة قضايا الدولة بالقاهرة، وكل من المستشارين أمير عبدالرحيم سكرتير عام النادي وسمير القماش وعاطف منصور أعضاء النادي بالقاهرة.