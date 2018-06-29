ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

ننشر أسماء الناجحين في انتخابات نادي قضايا الدولة ببني سويف..صور

الجمعة 29/يونيو/2018 - 07:52 م
ننشر أسماء الناجحين
ننشر أسماء الناجحين في انتخابات نادي قضايا الدولة ببني سويف
محمد عبد الحليم
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادى مستشارى قضايا الدولة ببني سويف، اليوم الجمعة، برئاسة المستشار رفعت القلاوي نتيجة الانتخابات التى جرت وسط إقبال شديد من أعضاء الجمعية العمومية والتى شهدت منافسة قوية على مقعد مستشار مساعد "ب" فأعلى والتي يتنافس فيها 11 مستشارا على 8 مقاعد.

وأعلن رئيس اللجنة أن عدد أعضاء الجمعية العمومية 204 عضوا حضر منهم 119 عضوا الأصوات الباطلة 4 أصوات الأصوات الصحيحة 115 صوتا .

وحصل المستشار أحمد محمد مصطفي السنوري علي أعلي الأصوات بنسبة 111 صوتا من إجمالي 115 صوتا صحيحا كما حصل المستشار احمد عباس جابالله علي 99 صوتا، والمستشار اسلام عبد القادر علي علي 89 صوتا ،المستشار محمد عبد المنعم الزيني 88 صوتا ، المستشار عصام عشري عبد الظاهر 87 صوتا ، عبد الله محمد عبد الله 83 صوتا، المستشار اسامه علي سليمان 77 صوتا ، المستشار.

حضر الانتخابات المستشار أحمد خليفة، رئيس نادي هيئة قضايا الدولة بالقاهرة، وكل من المستشارين أمير عبدالرحيم سكرتير عام النادي وسمير القماش وعاطف منصور أعضاء النادي بالقاهرة.
ننشر أسماء الناجحين في انتخابات نادي قضايا الدولة ببني سويف..صور
ننشر أسماء الناجحين في انتخابات نادي قضايا الدولة ببني سويف..صور
ننشر أسماء الناجحين في انتخابات نادي قضايا الدولة ببني سويف..صور
ننشر أسماء الناجحين في انتخابات نادي قضايا الدولة ببني سويف..صور
ننشر أسماء الناجحين في انتخابات نادي قضايا الدولة ببني سويف..صور

ترشيحاتنا

سعر خيالي لملابس محمد رمضان في نمبر وان.. صور

شاهد.. محمد صلاح فى مدينتي وسط حراسة مشددة

توفيق عكاشة يعقد قرانه على حياة الدرديري

صحيفة إسبانية تكشف التشكيل الهجومي للأرجنتين أمام فرنسا

محمد الشناوي: لن أتخلى عن الأهلي مهما كان المقابل المادي

التعليم: نتيجة تصحيح العينات العشوائية لامتحانات الثانوية مبشرة..ارتفاع أعداد الحاصلين على الدرجات النهائية..وصدى البلد ينشر بالأرقام نسب النجاح في كل مادة

مجلس القضاء الأعلى يبعث الشكيل الجديد للرئيس السيسي

الرئيس السيسى يؤدى صلاة الجمعة بمقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الداخلية يكرم أفراد كمين بالقاهرة الجديدة

رمضان درويش يتوج بذهبية الجودو في بطولة البحر المتوسط

15 معلومة عن زيادة المعاشات المقرر صرفها أول يوليو

الاتحاد الأفريقي يختار القاهرة كمركز لإعادة الإعمار والتنمية بالقارة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى ذكرى٣٠ يونيو..السياح شاركوا أهالي الغردقة فى مسيرات عزل مرسي

إطلالة أنيقة لـ ميجان ماركل باللون الباستيل.. صور

الرئيس السيسى يؤدى صلاة الجمعة بمقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية

إطلالة ملكية لـ أنجلينا جولي من رالف أند روسو.. صور

أول ظهور لـ رانيا يوسف بعد الطلاق.. صور

فيديو

المالية: كارت البنزين يفتح باب الاتجار بالمحروقات .. فيديو
إعادة هيكلة وزارة المالية لتوسيع القاعدة الضريبية .. فيديو
بند المرتبات يشهد أكبر زيادة منذ 5 سنوات
أحد أبطال دورة البحر المتوسط: كان يوجد تحيز ضدى
وزير المالية: 999 مليار جنيه تقديرات إيرادات الدولة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟