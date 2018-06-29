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كأس العالم

الكشف عن موقف مارسيلو من لقاء المكسيك

الجمعة 29/يونيو/2018 - 07:51 م
صدى البلد
نور عادل
كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة، عن تطورات حالة اللاعب البرازيلي مارسيلو بعد معاناته من إصابة في الظهر خلال المباراة الأخيرة أمام صربيا، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بمونديال روسيا.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن حالة مارسيلو تطورت بشكل إيجابي بعد الإصابة التي عانى منها في العمود الفقري مؤخرًا، ومن المرجح أن يكون متاحًا للمشاركة في المباراة المقبلة أمام المكسيك، في ثمن نهائي المونديال يوم الإثنين المقبل، على الرغم من أنه لم يشارك في التدريبات اليوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن المنتخب البرازيلي ينتظر عودة اللاعب دوجلاس كوستا، الذي يعاني من مشاكل عضلية هو الآخر، بينما تدرب فريد اليوم بشكل جيد مع الفريق.

يذكر أن منتخب البرازيل تأهل إلى ثمن نهائي المونديال، بعد احتلال صدارة المجموعة الخامسة بـ7 نقاط.

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