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أخبار العالم

ترامب يعلق على حادث إطلاق نار بصحيفة أمريكية

الجمعة 29/يونيو/2018 - 07:51 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
محمد عثمان
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، بأن السلطات الأمريكية ستبذل كل ما في وسعها لتوفير الأمن للصحفيين.

وقال ترامب: "الصحفيون مثل جميع المواطنين الأمريكيين لا يجب أن يعملوا وهم خائفون من التعرض لهجوم"، مشيرًا إلى أن السلطات لن تهدأ حتى يبذلوا كل ما في وسعهم لتخفيف مستوى العنف وحماية الأبرياء، وفقًا لوكالة "تاس" الروسية.

وأعرب ترامب عن تعازيه لأهالي الضحايا الذين سقطوا في الحادث.

وكانت السلطات الأمريكية أعلنت عن سقوط 5 أشخاص على الأقل قتلوا بالرصاص في مكتب صحيفة محلية في أنابوليس بولاية ميريلاند الأمريكية.

وكشفت صحيفة "كابيتال غازيت" التي تعرّض مقرها في أنابوليس لهجوم مسلح، أن منفذ الهجوم شخص يدعى جارود راموس 38 عامًا.

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