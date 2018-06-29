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كأس العالم

المغرب تفوز على أنجولا 61-47 بتصفيات أفريقيا لمونديال السلة بالصين..صور

الجمعة 29/يونيو/2018 - 07:52 م
صدى البلد
نور عادل
حقق المنتخب المغربي الأول لرجال كرة السلة بقيادة مديره الفني سعيد البوزيدي، الفوز على نظيره الانجولي بنتيجة 61 - 47 في اطار الجولة الأولى من المرحلة الثانية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم المقرر اقامتها صيف 2019 بالصين.

وقدم أسود أطلس أداء مميزا خلال أحداث المباراة واستطاعوا التفوق على منتخب الفهود الانجولية بفضل خبرة لاعبيه والذي كان على رأسهم " محمد شوعا - زكريا المصباحي - سفيان كوردو".

ومن المقرر ، أن يلتقي المنتخب المغربي غدا مع نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، فيما يلعب منتخب أنجولا مع المنتخب المصري في مواجهة قوية، حيث تقام التصفيات على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.
المغرب تفوز على أنجولا 61-47 بتصفيات أفريقيا لمونديال السلة بالصين..صور
المغرب تفوز على أنجولا 61-47 بتصفيات أفريقيا لمونديال السلة بالصين..صور
المغرب تفوز على أنجولا 61-47 بتصفيات أفريقيا لمونديال السلة بالصين..صور

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