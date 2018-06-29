شاهد.. حريق ضخم بأحد المصانع في السعودية

تمكنت قوات الدفاع المدني السعودية بمحافظة جدة من السيطرة على حريق ضخم اندلع اليوم الجمعة، بمصنع للمواد الكيميائية بالمدينة الصناعية الجديدة.



وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، أن الحريق اندلع ظهر اليوم بمصنع تقدر مساحته بـ 8500 متر مربع ويستخدم مادة البولي يوريثين "polyurethane" القابلة للانفجار لإنتاج المواد العازلة للمباني باختلاف أنواعها، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.



وأضاف أن فرق الدفاع المدني نجحت في السيطرة على الحريق ونجحت في منع امتداد الحريق ووصوله إلى المصانع المجاورة، مشيرًا إلى أنه لا توجد إصابات وأن فريق التحقيق بدأ إجراءاته لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.