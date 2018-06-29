زيزو ومصطفى يونس في عزاء عبد الرحيم محمد

حرص عبد العزيز عبد الشافى رئيس قطاع الكرة بالاهلى، ومحمد إبراهيم لاعب الزمالك، ومحمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة، وأحمد مرتضى منصور، ومصطفى يونس لاعب الأهلى السابق، وإبراهيم عبد الصمد نجم الأهلى السابق، ومجدى طلبة، ومرسي عطا الله رئيس الزمالك السابق، وعصام مرعى لاعب الزمالك الاسبق، على تقديم العزاء في عبد الرحيم محمد مدرب نادى الزمالك الأسبق المقام حاليا بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، ويتلقى العزاء عدد من الأسرة وبعض رموز نادى الزمالك.



وتوفى عبد الرحيم محمد، الاثنين الماضى، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة، أثناء وجوده بمبنى الإذاعة والتليفزيون لتحليل مباراة منتخب مصر أمام منتخب السعودية، وتم نقله لمستشفى قصر العينى الفرنساوى، مصابًا بتوقف فى عضلة القلب، وحاول طاقم طبى على أعلى مستوى إنعاش عضلة القلب، وإنقاذ الموقف، دون جدوى.