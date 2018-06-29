ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

زيزو ومصطفى يونس في عزاء عبد الرحيم محمد

الجمعة 29/يونيو/2018 - 07:49 م
صدى البلد
محمد بدران - صلاح مهدى
حرص عبد العزيز عبد الشافى رئيس قطاع الكرة بالاهلى، ومحمد إبراهيم لاعب الزمالك، ومحمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة، وأحمد مرتضى منصور، ومصطفى يونس لاعب الأهلى السابق، وإبراهيم عبد الصمد نجم الأهلى السابق، ومجدى طلبة، ومرسي عطا الله رئيس الزمالك السابق، وعصام مرعى لاعب الزمالك الاسبق، على تقديم العزاء في عبد الرحيم محمد مدرب نادى الزمالك الأسبق المقام حاليا بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، ويتلقى العزاء عدد من الأسرة وبعض رموز نادى الزمالك.

وتوفى عبد الرحيم محمد، الاثنين الماضى، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة، أثناء وجوده بمبنى الإذاعة والتليفزيون لتحليل مباراة منتخب مصر أمام منتخب السعودية، وتم نقله لمستشفى قصر العينى الفرنساوى، مصابًا بتوقف فى عضلة القلب، وحاول طاقم طبى على أعلى مستوى إنعاش عضلة القلب، وإنقاذ الموقف، دون جدوى.

ترشيحاتنا

أنباء عن العثور على قنبلة في مطار موسكو

الصحف الفرنسية لميسي: ممنوع المرور

الاتحاد الأفريقي يختار القاهرة كمركز لإعادة الإعمار والتنمية بالقارة

شاهد.. أول سيارة كهربائية في مصر قبل الطرح بالأسواق

رمضان درويش يتوج بذهبية الجودو في بطولة البحر المتوسط

البترول في 4 سنوات.. كشف ظهر العملاق وسرعة الإنتاج منه.. سداد أكثر من ثلثي مستحقات الشركاء الأجانب.. زيادة إنتاج مصر من المواد البترولية .. بدء توريد إنتاج أرباح ذهب منجم السكري لخزينة الدول

مصدر بالمالية: صندوق النقد يمنح مصر 2 مليار دولار غدا

التعليم: تعديلات رسمية بنموذج إجابة كيمياء الثانوية

تعرف على صفقات المصري البورسعيدي بالميركاتو الصيفي

تفاصيل العثور على عبوة ناسفة روعت المسافرين بمطار موسكو

بيراميدز يطلب رسميا ضم سعد سمير.. مستند

ياسمين سعيد: الجماهير أجبرت محمد صلاح على مغادرة مصر.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى ذكرى٣٠ يونيو..السياح شاركوا أهالي الغردقة فى مسيرات عزل مرسي

إطلالة أنيقة لـ ميجان ماركل باللون الباستيل.. صور

الرئيس السيسى يؤدى صلاة الجمعة بمقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية

إطلالة ملكية لـ أنجلينا جولي من رالف أند روسو.. صور

أول ظهور لـ رانيا يوسف بعد الطلاق.. صور

فيديو

معيط: زيادة المعاشات كلفت الدولة 28 مليار جنيه .. فيديو
المالية: كارت البنزين يفتح باب الاتجار بالمحروقات .. فيديو
إعادة هيكلة وزارة المالية لتوسيع القاعدة الضريبية .. فيديو
بند المرتبات يشهد أكبر زيادة منذ 5 سنوات
أحد أبطال دورة البحر المتوسط: كان يوجد تحيز ضدى

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟