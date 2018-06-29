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برلمان

برلمانية: المصريون خرجوا في 30 يونيو لاستعادة هوية البلاد

الجمعة 29/يونيو/2018 - 07:45 م
النائبة هالة ابو
النائبة هالة ابو السعد
أحمد أيمن
تقدمت النائبة هالة ابو السعد، ببرقية تهنئة الى الرئيس السيسي وقيادات الجيش والشرطة والى شعب مصر بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لثورة يونيو التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان قبل 5 سنوات والتى ستظل عنوانًا لإرادة المصريين، وتصميمهم على الحفاظ على هويتهم، والانتصار لوحدتهم في مواجهة من يدعون للتفرقة والانقسام.

وأردفت ابو السعد في برقيتها، إن ثورة 30 يونيو هي ثورة التصحيح والكرامة فالشعب المصرى خرج على عصابة الإرهاب التي كانت تريد تقسيم الوطن وإقصاء الشعب وسلب الحقوق، فى موكب مهيب تتلاحم فيه جماهير الشعب المصرى والنزول بالأعداد الغفيرة التي وصلت إلى 40 مليونا افترشوا الشوارع وتلاحم الجيش والشرطة مع إرادة الشعب التي تمرد على الظلم.

وأضافت: "فى هذا اليوم الفارق، خرج الملايين من أبناء الشعب المصرى العظيم منتفضًا من أجل إستعادة هويته وإنقاذ البلاد من الفوضى والإنهيار، ليملأ ميادين مصر المحروسة فى مشهد حضارى شهد له العالم أجمع، صانعًا أعظم الثورات فى العصر الحديث، لتمارس الدولة هيبتها ودورها الوطنى فى بناء الحاضر وتأمين المستقبل".

وتابعت: " نحيي ذكري ثورة شعب حقيقية تخلصت من الفاشية الدينية والجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية بسبب تجمع المصريين والتفافهم حول هدف واحد"، مؤكدة أن المصريين لا يزالون مستمرين في ثورتهم، بدءوها بالخلاص من الإخوان مرورًا بانتخابات رئاسية وبرلمانية، والآن مرحلة التعمير والبناء والإصلاحات.

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