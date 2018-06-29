ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

١٣ مصريا يتأهلون إلى نصف نهائى بطولة أفريقيا لـ المواى تاى

الجمعة 29/يونيو/2018 - 07:58 م
صدى البلد
محمد سمير
تأهل ١٣ مصريا إلى نصف نهائى بطولة افريقيا للمحترفين التي تنظمها السفارة التايلاندية بالقاهرة بالتعاون مع أكاديمية AUFC والجمعية المصرية للملاكمة والاتحاد الأفريقي للمواي تاي.

وصعد عماد فلاش بعد الفوز على على اسامه محمد فى وزن ٦٣.٥، وفاز يحي سماحة على عبد العزيز عطية وزن 67، بينما تأهل عبد السلام البطران بعد فوزه على سامي ماهر لاعب الاردن فى وزن 71 .

وفاز احمد ابراهيم على عمر المرابط لاعب المغرب بالضربة القاضية فى وزن ٧١، وفاز امير اسماعيل على محمد سيد فى وزن ٩١.

وتأهل محمد مصطفى بعد انسحاب عصام السيد فى وزن ٩١، وفاز مهاب صالح ٨٦ بالضربة القاضية على محمد السيد فى وزن ٨٦، وفاز محمود حيطة على كوفى ارموند لاعب كوت ديفوار.

وتقام البطولة في الفترة من 29 إلى 30 يونيو الجاري بالصالة المغطاة رقم 3 فى استاد القاهرة الدولي بمشاركة دول ( مصر- ساحل العاج – ليبيا – المغرب – الجزائر –موريتانيا – تونس - والاردن).

وضيوف شرف البطولة سفير دولة تايلاند وسفراء عدة دول اسيوية اوروبية وافريقية ومساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية السفير خالد ثروت ونائب مساعد الوزير للشؤون الاسيوية السفير حازم الطاهري، وبحضور رئيس الاتحاد الأفريقي السيد عبد الكريم الهلالي.

ترشيحاتنا

صحيفة إسبانية تكشف التشكيل الهجومي للأرجنتين أمام فرنسا

15 معلومة عن زيادة المعاشات المقرر صرفها أول يوليو

التعليم: نتيجة تصحيح العينات العشوائية لامتحانات الثانوية مبشرة..ارتفاع أعداد الحاصلين على الدرجات النهائية..وصدى البلد ينشر بالأرقام نسب النجاح في كل مادة

اعتقال ممثلة أمريكية شهيرة بسبب مظاهرة ضد ترامب

شاهد.. محمد صلاح فى مدينتي وسط حراسة مشددة

التعليم: تعديلات رسمية بنموذج إجابة كيمياء الثانوية

بيراميدز يطلب رسميا ضم سعد سمير.. مستند

محمد الشناوي: لن أتخلى عن الأهلي مهما كان المقابل المادي

تحديث الفيس بوك يكشف العدد الحقيقي لمتابعي محمد رمضان

تعرف على صفقات المصري البورسعيدي بالميركاتو الصيفي

خبير روسي لـصدى البلد: صدمة لقطر وتركيا بعد قمة ترامب وبوتين

نقل مقر عزاء الفنان مدحت مرسي إلى مسجد المشير طنطاوي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى ذكرى٣٠ يونيو..السياح شاركوا أهالي الغردقة فى مسيرات عزل مرسي

إطلالة أنيقة لـ ميجان ماركل باللون الباستيل.. صور

الرئيس السيسى يؤدى صلاة الجمعة بمقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية

إطلالة ملكية لـ أنجلينا جولي من رالف أند روسو.. صور

أول ظهور لـ رانيا يوسف بعد الطلاق.. صور

فيديو

المالية: كارت البنزين يفتح باب الاتجار بالمحروقات .. فيديو
إعادة هيكلة وزارة المالية لتوسيع القاعدة الضريبية .. فيديو
بند المرتبات يشهد أكبر زيادة منذ 5 سنوات
أحد أبطال دورة البحر المتوسط: كان يوجد تحيز ضدى
وزير المالية: 999 مليار جنيه تقديرات إيرادات الدولة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟