١٣ مصريا يتأهلون إلى نصف نهائى بطولة أفريقيا لـ المواى تاى

تأهل ١٣ مصريا إلى نصف نهائى بطولة افريقيا للمحترفين التي تنظمها السفارة التايلاندية بالقاهرة بالتعاون مع أكاديمية AUFC والجمعية المصرية للملاكمة والاتحاد الأفريقي للمواي تاي.



وصعد عماد فلاش بعد الفوز على على اسامه محمد فى وزن ٦٣.٥، وفاز يحي سماحة على عبد العزيز عطية وزن 67، بينما تأهل عبد السلام البطران بعد فوزه على سامي ماهر لاعب الاردن فى وزن 71 .



وفاز احمد ابراهيم على عمر المرابط لاعب المغرب بالضربة القاضية فى وزن ٧١، وفاز امير اسماعيل على محمد سيد فى وزن ٩١.



وتأهل محمد مصطفى بعد انسحاب عصام السيد فى وزن ٩١، وفاز مهاب صالح ٨٦ بالضربة القاضية على محمد السيد فى وزن ٨٦، وفاز محمود حيطة على كوفى ارموند لاعب كوت ديفوار.



وتقام البطولة في الفترة من 29 إلى 30 يونيو الجاري بالصالة المغطاة رقم 3 فى استاد القاهرة الدولي بمشاركة دول ( مصر- ساحل العاج – ليبيا – المغرب – الجزائر –موريتانيا – تونس - والاردن).



وضيوف شرف البطولة سفير دولة تايلاند وسفراء عدة دول اسيوية اوروبية وافريقية ومساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية السفير خالد ثروت ونائب مساعد الوزير للشؤون الاسيوية السفير حازم الطاهري، وبحضور رئيس الاتحاد الأفريقي السيد عبد الكريم الهلالي.