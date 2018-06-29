هداية ملاك: أسعى لتكرار إنجاز ريو دى جانيرو فى طوكيو

عبرت بطلة مصر فى التايكوندو هداية ملاك، عن سعادتها بحصولها على برونزية فى وزن 67 بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليا في إسبانيا عقب خسارتها فى مباراة نصف النهائي أمام بطلة فرنسا.



وأكدت ملاك ان الفوز ببرونزية البحر المتوسط ستكون حافزا قويا من اجل الحصول على ميدالية في اولمبياد طوكيو 2020 وهو ما نعمل عليه منذ حصولي على برونزية ريو دى جانيرو 2016.



وكانت هداية سافرت الي معسكر تدريبي في مدينة بلغراد بصربيا من أجل الإعداد لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ بعد موافقة عمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو وايهاب جابر وأحمد سلطان وكريم شبانه ومحمد منير وخالد محمود ومحمد عبد المنعم اعضاء مجلس الادارة علي الطلب المقدم من شركة روابط الرياضية وكيلة اللاعبة بتحمل تكلفة معسكر ٦ أشهر عن طريق البنك الاهلى والذي بدأ قبل دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط باسبوعين وتتلقي هدايا خلال المعسكر التدريبات الفنيه والبدنيه للحاق بسباق اولمبياد طوكيو.