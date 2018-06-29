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كأس العالم

تاباريز يوضح خطته لمواجهة كريستيانو

الجمعة 29/يونيو/2018 - 08:00 م
صدى البلد
نور عادل
أثنى أوسكار تاباريز، المدير الفني لمنتخب أوروجواي، على البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل مواجهته غدًا السبت في ثمن نهائي المونديال.

وقال تاباريز، في المؤتمر الصحفي لمباراة البرتغال، ونقلته صحيفة "ريكورد" البرتغالية: "رونالدو من لاعبي النخبة، إنه مهاجم كبير، وعند الاستعداد للمباراة ركزنا على جميع لاعبي المغرب، وتحديدًا كريستيانو رونالدو قائد الفريق".

وأضاف: "لا يوجد لاعب واحد يستطيع إيقاف رونالدو، لذلك سوف نقوم بمحاولة جماعية لإيقافه، أعتقد أنها ستكون مباراة رائعة، 9 من اللاعبين غدًا هم أبطال أوروبا".

وتابع: "أعمل مع هذا الفريق منذ 12 عامًا، نحن أقرب أكثر من أي وقت مضى من الوصول لهدفنا، وسنخوض هذه المباراة بهدوء".

وعلق تاباريز على انتقاده لكارلوس كيروش مدرب البرتغال سابقًا وإيران حاليًا، قائلًا: "فرناندو سانتوس هو المدرب الآن وليس كيروش، نحن لا نتوقع ما سيحدث، ربما أنتم قلقون من أن تكون مباراة مملة، لكننا هنا من أجل الفوز".

واختتم: "لقد عملنا معًا لمدة 12 عامًا وحققنا أهدافًا، وكنا رائعين في كأس العالم، نحن الآن أقرب لهدفنا وهو أن نكون أبطالًا".

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