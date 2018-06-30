أستاذ طب الإسكندرية يكشف إسعافات للتعامل مع الأزمات القلبية.. فيديو



وتابع صبحي في تصريحات خاصة لكاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري، أنه عند إصابة الشخص بجلطة في القلب فعليه الذهاب الى اقرب مستشفى وذلك في أقل من 90 دقيقة لإجراء قسطرة على القلب والسيطرة على الجلطة فورا، حيث ان العديد من المستشفيات تقوم بعمل هذا الإجراء بدون تكاليف باهظة، وهناك إجراء آخر يمكن أن نفعله مع الشخص المصاب بجلطة وهو بإعطائه حقنة تذيب الجلطة القلبية ومن ثم ينقل إلى أقرب مستشفى للحصول على الاستعدادات الكاملة.



الذبحة الصدرية



وأضاف صبحي أن عند إصابة الشخص بذبحة صدرية فالطبيب هو الوحيد الذي يمكن أن يحدد هذا الأمر، لتحديد ما إن كانت ذبحة مستقرة ام غير مستقرة، لذا عليهم بالتوجه السريع إلى المستشفى، فإذا كانت ذبحة مستقرة فيمكن أن لبعض الادوية العلاجية أن تشفى المريض تماما منها.

قال الدكتور محمد صبحي أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة الإسكندرية، أن هناك بعض الإسعافات الأولية التي يجب أن نقوم بها عند اصابة الشخص بأزمة قلبية حيث أن هناك حالتين؛ الأولى: جلطة قلبية والثانية: الذبحة الصدرية.