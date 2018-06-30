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الدقهلية فى أسبوع.. وفد ليبى يزور جامعة المنصورة للاطمئنان على أحوال الطلاب.. وهبوط أرضى بإحدى القرى.. ونجاح عملية استئصال ورم بحجم كبير في رقبة مسن

السبت 30/يونيو/2018 - 07:34 ص
الدقهلية فى اسبوع
الدقهلية فى اسبوع
همت الحسينى
  • رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا يتبرع بمليون جنيه لصالح مركز أورام المنصورة 
  • محافظة الدقهلية تحتفل ببلوغ السكرتير العام سن المعاش 
  • مدير الأمن يتفقد المواقف لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة
  • منح تراخيص مزاولة النشاط الطبي لـ 7 منشآت طبية

شهدت محافظة الدقهلية خلال الأسبوع الماضى عدة فعاليات حيث تبرع الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا بمبلغ قيمته مليون جنيه للمرضى بمركز الأورام بجامعة المنصورة لدعم وتطوير الخدمات الطبية التى يقدمها المركز لأبناء محافظة الدقهلية ومحافظات الدلتا وقدم التبرع لإدارة المركز بحضور كلا من محمد حجازى مدير المركز ، الدكتور سامح شمعة من مؤسسي المركز ، الدكتور عادل دنيور استاذ جراحة الاورام مدير المركز الأسبق ، الدكتور ناظم شمس أستاذ الجراحة ومدير المركز السابق.

فيما قرر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية،منح تراخيص مزاولة النشاط الطبي لـ 7 منشآت طبية، شملت عيادات ومراكز طبيه ومعامل تحاليل لتوافر الشروط المطلوبة للترخيص بمركزي المنصورة وبلقاس.

كما شهد طريق عزبة جاد ببلقاس بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، هبوطا أرضيا مفاجئا بقطر متر ونصف وانتقلت قوات الدفاع المدني والهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى مكان الهبوط الأرضي لمعرفة السبب الرئيسي لتلك الواقعة

كما تفقد اللواء ​محمد حجي مدير أمن الدقهلية عددا من المواقف الحيوية الكبرى لمتابعة سير العمل بها بشكل منتظم والإلتزام بالتعريفة المقررة والاستماع لشكاوى عدد من المواطنين، حيث رافقه العميد محمد شرباش مدير المباحث الجنائية والعميد ممدوح الحصى مدير إدارة المرور وعدد من القيادات الأمنية بالمديرية.

فيما تمكن فريق جراحي بقسم الجراحة بالمستشفى الرئيسي بجامعة المنصورة من إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم بحجم كبير في الرقبة تحت إشراف الدكتور الشعراوى كمال مدير مستشفى الجامعة وضم الفريق الجراحي الدكتور تامر يوسف رئيس قسم الجراحة، الدكتور محمد حافظ مدرس مساعد جراحة، أسامة كمال مدرس مساعد جراحة، الدكتور محمد فريد مدرس التخدير.

كما استقبل الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة وفد السفارة الليبية بالقاهرة لمناقشة أحوال الطلاب الليبيين المالية والتنسيق مع جامعة المنصورة حيث ضم الوفد الليبى ادريس أحمد الجازوى الملحق المساعد بالسفارة الليبية ، ابراهيم العبيدى رئيس القسم المالى بالسفارة ، وائل عماد حبال محاسب ، هند حسين سرى محاسب بالسفارة تم خلال اللقاء مناقشة أحوال الطلاب الليبيين الدراسية وتم الاتفاق على وضع خطة مالية لسداد الرسوم الدراسية على حساب الدولة الليبية للطلاب الليبيين الدارسين بمختلف الكليات بالجامعة فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا.

كما وافق الدكتور أحمد عبد الرؤوف مدير مركز جراحة الجهاز الهضمى التابع لجامعة المنصورة، على تخفيض سعر تذكرة الكشف إلى 5 جنيهات بدلا من 10 جنيهات ولعدد 3 تذاكر للمريض فى اليوم وذلك حرصا على المشاركة فى الدور المجتمعى وتخفيف العبء المادي عن كاهل المرضى لغير القادرين على تحمل نفقات العلاج بالإضافة إلى إجراء أشعة الموجات الصوتية للمرضى لمرة واحدة بالمجان وكذلك إجراء تحليل صورة الدم للمرضى بالمجان بناء على توصية الطبيب المعالج.

كما شارك وفد طلاب جامعة المنصورة في فعاليات الفوج الخامس بمعهد اعداد القادة بحلوان، لحضور مجموعة لقاءات تثقيفية ضمن مبادرة " تثقيف وتنمية وعي وانتماء " لطلاب الجامعات المصرية خلال الفترة من ٢٢ وحتي ٢٦ يونيه ٢٠١٨.

كما نظمت محافظة الدقهلية احتفالية الوفاء والتكريم التي اقامتها المحافظة من خلال الادارة العامة للتنمية البشرية لتكريم اللواء فايز شلتوت، وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، لبلوغه السن القانونية وإحالته للمعاش بحضور المهندس مختار الخولى، وكيل الوزارة السكرتير المساعد، العقيد أحمد صلاح الدين، المستشار العسكري للمحافظة، المستشار مصباح عيد، المستشار القانوني للمحافظة، وكلاء الوزارات مديري مديريات الخدمات وقطاعات المرافق، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، مديرو العموم ومديري الإدارات بالمحافظة، عدد كبير من نواب البرلمان بالمحافظة، العاملين بإدارات المحافظة.
الدقهلية فى أسبوع.. وفد ليبى يزور جامعة المنصورة للاطمئنان على أحوال الطلاب.. وهبوط أرضى بإحدى القرى.. ونجاح عملية استئصال ورم بحجم كبير في رقبة مسن
الدقهلية فى أسبوع.. وفد ليبى يزور جامعة المنصورة للاطمئنان على أحوال الطلاب.. وهبوط أرضى بإحدى القرى.. ونجاح عملية استئصال ورم بحجم كبير في رقبة مسن
الدقهلية فى أسبوع.. وفد ليبى يزور جامعة المنصورة للاطمئنان على أحوال الطلاب.. وهبوط أرضى بإحدى القرى.. ونجاح عملية استئصال ورم بحجم كبير في رقبة مسن
الدقهلية فى أسبوع.. وفد ليبى يزور جامعة المنصورة للاطمئنان على أحوال الطلاب.. وهبوط أرضى بإحدى القرى.. ونجاح عملية استئصال ورم بحجم كبير في رقبة مسن

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