طبيب يكشف أعراض إصابة الرضيع بمشاكل في القلب.. فيديو

قال الدكتور محمد صبحي أستاذ أمراض القلب كلية الطب جامعة الإسكندرية، ورئيس مؤتمر كارديو ألكس، ورئيس مؤسسة القلب والشرايين، والرئيس الإقليمي لجمعية القلب الأمريكية في الشرق الأوسط وأفريقيا، إن هناك العديد من العلامات والتي يمكن أن تلاحظها أي أم عندما يكون طفلها مصاب بمشاكل في القلب، لذا عليها أن تتابع بشكل دوري، وتشمل هذه الأعراض ما يلي:



1- نهجان

2- الطفل يتحول لونه للون الأزرق عند الرضاعة.

3- التعرق المستمر.





وأشار صبحي في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، إلى أنه بمجرد الولادة يجب أن يخضع الطفل إلى الكشف المبكر على القلب بالسماعة، حيث يمكن للطبيب معرفة ما إن كان الطفل يعاني من خطب ما في مراحله الأولى، ويمكن متابعتها بالموجات الصوتية، ويتوقف حينها العلاج على حسب حالة الطفل المصاب.