إبرهيم هيكل: ثورة 30 يونيو وضعت مصر فى صدارة الدول المتقدمة

قال ابراهيم هيكل، رئيس النقابة العامة للاتصالات، أن مصر استطاعت أن تستعيد نفسها، وتنقذ نفسها والمنطقة العربية بعد ثورة 30 يونيو ، مضيفا ان الاستقرار يعد نعمة داعيا من الله ان يحفظها من الزوال.



واكد، هيكل، في تصريحات لـ"صدي البلد" أن ثورة 30 يونيو وضعت مصر في صدارة الدول المتقدمة، مضيفا ان علي المسؤولين ادارك قيمة البلد.



وذكر، رئيس النقابة العامة، ان الثورة مرت عليها 6 سنوات وذلك ليس بالكثير في عمر الامم لاظهار التطور والتقدم، مضيفا ان القضاء علي الفساد يتطلب اكثر من ذلك.



واوضح، هيكل، أن محاربة الارهاب تأخذ جهدا كبيرا وتستنفد الثروات البشرية والاقتصادية مضيفا ان عملية سيناء 2018 تظهر قوة وعزم الثورة والقوي السياسية والعسكرية.



واشار، رئيس النقابية العامة، أن الشركة المصرية للاتصالات أول مشغل متكامل كبير يليق بمصر، مضيفا أن ذلك من أهم إنجازات ثورة 30 يونيو.