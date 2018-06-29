إعلامية: السماح للمرأة بقيادة السيارة فى السعودية قرار تاريخي

قالت الإعلامية دينا يحيى، إن المملكة العربية السعودية استهلت الأسبوع الحالى بقرار فريد بقيادة المرأة السعودية السيارة ، مشددة على ان هذا القرار أنصف المراة السعودية، حيث شهدت شوارع المملكة العربية السعودية فرحة عارمة بتنفيذ هذا القرار .



وأضافت يحيى خلال برنامج « آخر الأسبوع » الذى يذاع على قناة "المحور"، أن هذا القرار تاريخى ومهم جدا فى عهد المملكة العربية السعودية، متمنية كل التوفيق للمرأة السعودية والمملكة فى المرحلة المقبلة .



وأشارت إلى أن هناك العديد من الفنانات فى البحرين حرصوا على العبور للملكة العربية السعودية من اجل تسجيل تلك اللحظة التاريخية بالمشاركة فى قيادة السيارة داخل شوارع المملكة .