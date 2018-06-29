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أخبار البلد

نرمين الشريف: برنامج كلام البنات ينطلق الأحد بفقرات مميزة

الجمعة 29/يونيو/2018 - 09:07 م
صدى البلد
حمادة خطاب
قالت الإعلامية نرمين شريف، إنها تستعد حاليًا لإنطلاق برنامجها الجديد الذي يحمل اسم "كلام البنات" برفقة زميلاتها شيرين حمدي وسارة حنفي على قناة TeN ليحل محل برنامج عسل أبيض.

وأضافت لـ"صدي البلد " أن البرنامج يتشابه في المحتوي بشكل كبير مع برنامج عسل ابيض ولكن الاختلاف سيكون للأفضل من حيث زيادة عدد الفقرات وتثبيت موعدها، مشيرة إلي ان برنامج كلام بنات سيشمل فقرة للمطبخ ثابتة بجوار الفقرات الأخرى وهي فقرة تميز البرنامج الجديد عن عسل ابيض.

وأوضحت الشريف أن أولى حلقات البرنامج ستنطلق يوم الأحد المقبل بقيادة فريق إعداد وإخراج متميز وسيكون أكثر عصرية ومواكبة للاحداث ومهتم بشكل كبير بقضايا واهتمامات المرأة.

يذكر أن برنامج "كلام البنات" من تقديم نرمين شريف وشيرين حمدى وسارة حنفي، من الأحد للخميس فى تمام الثالثة عصرًا على قناة ten.

ومن المقرر أن يبدأ البرنامج بديكور جديد وشكل جديد وفقرات أكثر تنوعا وحيوية، ويركز على كل ما تحتاجه الأسرة المصرية في حياتها اليومية.

وسيفرد البرنامج مساحة كبيرة لعرض العديد من القضايا الاجتماعية التي يمر بها المجتمع عامة والمرأة خاصة بدءًا من التعليم وبناء الشخصية والصحة مرورا الأزياء والماكياج وأساليب صناعة حياة جيدة وليس الانتهاء بالفكر وتنمية المجتمع الذي تعيش فيه.

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